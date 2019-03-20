Yavaş'a adaylık döneminde soruşturma açılmamış

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında, geçen yıldan bu yana açılan 9 ayrı suçtan 3 soruşturma olduğu öğrenildi. Yavaş hakkında adaylığı sırasında re'sen açılan soruşturma bulunmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkındaki son soruşturma, Necmettin Kesgin tarafından geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan şikayet üzerine, 'suçu bildirmemek' ve 'müstehcenlik' suçlarından açıldı. Bu iddialara ilişkin soruşturma dosyası, başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcıya verildi.

Öte yandan, Yavaş hakkında 2018'den bu yana 'resmi evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'hakaret', 'iftira' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından devam eden iki ayrı soruşturma dosyası daha bulunduğu öğrenildi.

Suçlamaların birçoğunun yine Kesgin'in şikayetleri üzerine olduğu bildirildi.

Belediye başkan adaylığı döneminde Yavaş hakkında re'sen soruşturma açılmadığı, söz konusu soruşturmaların şikayet üzerine başlatıldığı kaydedildi.