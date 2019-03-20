Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar: Yavaş seçimi çoktan kazandı

Cumhuriyet'in haberine göre, Çin yayın organı Xinhuanet, 31 Mart yerel seçimi için hazırladığı haberinde Sencar'ın görüşlerini aktardı.

Sencar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin seçim kampanyasını, belediye başkanı adayı gibi bizzat kendisi yürütüyor. Ancak, AKP'nin oy oranında keskin bir düşüş göreceğiz" dedi. Sencar, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 'çoktan kazandığını' söyledi.

AK Parti'nin önemli noktaları kaybedebileceğini vurgusunun yapıldığı haberde, Sencar'ın, "Yerel seçimlerin propaganda sürecinde, iktidar partisinin en önemli özelliği, muhalefeti terör örgütleri ile iş birliği suçlaması yapmak" sözlerine yer verildi.

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Sencar'ın diğer açıklamaları şöyle:"Ankara'da Mansur Yavaş seçimi çoktan kazandı. Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin fazla bir oranla önünde. Özhaseki, Yavaş'ı bir türlü yakalayamıyor. Eminim ki Tayyip Erdoğan ve Mehmet Özhaseki de bunu biliyor. Durumun bu noktaya gelmesinde, Mansur Yavaş'ın milliyetçi kişiliği büyük rol oynadı. MHP seçmenlerinin yarısı Yavaş'a oy verecek.

AKP TÜRKİYE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ YAŞAYACAK

"Ekonomik veriler, AKP'nin Türkiye genelindeki oy oranında önemli bir düşüşe neden olacak. Erdoğan, Ankara'da aday olarak Mehmet Özhaseki'yi göstererek büyük bir hata yaptı. Özhaseki Kayserili ve Ankara seçmeni kendisini tanımıyor. Ayrıca Erdoğan, ülke genelinde düzenlediği mitinglerde Mansur Yavaş ve diğer muhalefet adaylarının rakibiymiş gibi davranıyor."