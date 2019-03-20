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15:20 20 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek kurduğumuz cumhuriyeti 'Ya patates ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (763)
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    Isparta'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP iyi falan hiç değildir" dedi. Bahçeli, "'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek kurduğumuz cumhuriyeti 'ya patates ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında Isparta mitinginde halka hitap etti. Bahçeli, "Isparta'da 3 hilal gül goncası gibi açılacak, mili birlik ve beraberliğin mis kokusunu her yere taşıyacaktır" diye konuştu.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Adem Koçak
    Bahçeli: Yoksulluk giderilir, ancak vatan elden giderse bunun dönüşü yoktur
    Anket şirketlerine tepki gösteren Bahçeli, "Anket şirketleri atıp tutuyor, bizim anketlerimiz konvoylarımızı selamlayan tertemiz yüreklerdir" dedi.

    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    — 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek kurduğumuz cumhuriyeti 'ya patates ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız. Önce milletin sonra ve partim olarak hareket ettik. Kirli komploların, karanlık tuzakların aziz milletimizi hedef almasında rıza gösteremezdik.

    — 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri muhtevası bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Beldiyelerin emin ellerde olması insanların huzur ve istitikrarı demektir. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Zillet ittifakı geleceğimizi karartmanın arayışına girmiştir. Cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. Kandil talimatı vermiş CHP uygulamaya geçmiştir. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır.

    'BU CHP ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ DEĞİLDİR'

    — PKK'nın siyasi uzantıları zillet ittifakına monte olmuşlar, küstah pazarlıklar yapmışlardır. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. YPG, PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiştir. 15 Temmuz'da işgala müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'taki kuşatma hareketine izin vermeyecektir. Cumhura diş bileyenleri pişman edecek misiniz?

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Bahçeli: CHP lideri, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç rahatsızlık duymamaktadır
    - CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar. Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kaldılar. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek milli bekamıza göz dikenlere sessiz kaldırdık. Teslimiyete göz yummayız. Cumhurda buluşmak için fedakarlık yapmalıydık. Kirli komploların karanlık tuzakların aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremezdik. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz.

    — Atatürk'ün Türkiyesi'nin Kandil'e ipotek edilmesine karşı çıkıyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isimleri belediyelere sızdırılma girişimlerini beka sorunu olara görüyoruz. Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP iyi falan hiç değildir. İP'e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. Ankara'ya kirli ve karanlık ilişkilerin yumağı haline gelmiş kişiyi aday gösterenlere gelin hesap soralım.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (763)

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    Etiketler:
    Ekonomi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Cumhur İttifakı, MHP, Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Isparta
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