Soylu: Pervin Buldan uçağa VIP'den bindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yüksekova Havalimanı açılacağı hafta ve sonrasında esnafa pusula bırakıp 'sakın binmeyin uçağa' diye tehdit mektubu bıraktılar. Uçağa ilk binen esnafa pusula bırakanların Türkiye’deki temsilcisi Pervin Buldan'dı. Hem de VIP’den bindi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen 'Projem Türkiye' yarışmasının ödül törenine katıldı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Yüksekova Havalimanı'nı yaparken 507 kez saldırdılar, 8 şehit verdik. Yüksekova Havalimanı açılacağı hafta ve sonrasında esnafa pusula bırakıp 'Sakın binmeyin uçağa' diye tehdit mektubu bıraktılar. Uçağa ilk binen esnafa pusula bırakanların Türkiye'deki temsilcisi Pervin Buldan'dı. Hem de VIP'den bindi. Bizi köklerinizden, medeniyetinizden ayırmak istiyorlar. Bunların amaçları bellidir. İlkeleri, haysiyetleri yoktur. Diyarbakır'da 31 Mart için '40 yıllık tarihimizi taçlandıracağız' diyorlar. Be cahil, Diyarbakır'ı 40 yıla getirip dayandırmak kadar büyük cehalet yoktur."