Ankara Barosu 'Seçim Güvenliği Merkezi' kurdu: Her okulda 1 avukat görevlendirilecek

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddelerinin, barolara hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak, savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görevinin yüklendiği belirtildi.

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Amacın 'şeffatlığı tesis etmek' ve 'meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak' olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta temel bir insan hakkı olarak tanınan seçme ve seçilme hakkının özgür ve serbest irade ile yapılmasını sağlamak, şeffaflığı tesis etmek, iradenin sakatlanmasını önlemek ve meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak amacıyla her okula bir avukat görevlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bunu sağlayabilmek için Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur."

Diken'in aktardığı habere göre Baro, bu çalışmayla ilgili de bir video yayınlayarak vatandaşları da ‘sandığa sahip çıkmaya‘ çağırdı.