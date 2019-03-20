Kamu Başdenetçisi Malkoç: En son Çanakkale’de boylarının ölçüsünü aldılar

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği katliam ile ilgili “En son Çanakkale’de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık Topluluğu tarafından "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansı düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da konuşmacı olarak katıldı.

'YENİ ZELANDA KATLİAMI YETERİNCE TEPKİ GÖRMEDİ'

Yeni Zelanda'da bir camide gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği katliam ile ilgili konuşan Malkoç, "Bu katliam dünyadan, insan hakları savunucularından, Türkiye'de en küçük şey olduğunda kıyameti koparanlardan yeterince tepki görmedi. Tabii ki bunu sorgulayacağız, soracağız özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittiğimiz her toplantıda yüzlerine söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz, bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız" diye konuştu.

'BİZ UNUTSAK BİLE ELİN YABANCISI UNUTMUYOR'

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O katliamda dikkat çeken şeylerin olduğunu vurgu yapan Malkoç şöyle konuştu:

"O katliamda dikkat çeken bir şey var; silahın üzerine enteresan şeyler yazılmış. 1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki 1683 Türklerin Viyana'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız. Biz bile unutmuşuz bu tarihi. Ya da silahın üzerine Miloş yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova Meydan Savaşında Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, özellikle Ayasofya olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım. Biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor".