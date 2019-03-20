ADA Araştırma, İstanbul için son seçim anketini açıkladı

10 Mart-18 Mart tarihleri arasında 16 bin 500 kişiyle telefonla anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen anketin sonuçları şu şekilde:
ADA seçim anketi - Araştırma tasarımı
ADA seçim anketi - Demografi
24 Haziran Milletvekili Seçimler'nde hangi partiye oy vermiştiniz?
Siyasi düşünce olarak tanımlanan kimlik
Seçmenlerin kendini yakın hissettiği parti/ittifak
31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi oy dağılımı
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi olsa adayların oy dağılımı
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
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