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21:35 20 Mart 2019
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    seçim, sandık

    ADA Araştırma, İstanbul için son seçim anketini açıkladı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (768)
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    Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA) araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İstanbul ve 39 ilçesini kapsayan geniş çaplı bir anket yayınlandı.

    10 Mart-18 Mart tarihleri arasında 16 bin 500 kişiyle telefonla anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen anketin sonuçları şu şekilde: 

    ADA seçim anketi - Araştırma tasarımı
    ADA seçim anketi - Araştırma tasarımı

    ADA seçim anketi - Demografi
    ADA seçim anketi - Demografi
    ADA seçim anketi
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    Zeytinburnu
    Zeytinburnu

     

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (768)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Seçim anketi, ADA, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul
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