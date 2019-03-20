Kayıt
20:03 20 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da vatandaşlara projelerini anlatarak yeşil alanın önemine değindi.

    İmamoğlu: Deprem için kentsel dönüşüm dediler, İstanbul’u perişan ettiler

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da vatandaşlara projelerini anlatarak yeşil alanın önemine değindi. İmamoğlu, “İstanbul’a yeni yaşam vadileri söz vermiştim. Bunlardan bir tanesini Kartal’da Tugay Vadisi'nde yapacağız. Kartal'a çok büyük bir park hediye edeceğiz” dedi.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ülke TV’de yayınlanan “Sıradışı” programında Turgay Güler'in sorularını yanıtladı.
    © Fotoğraf :
    İmamoğlu, Ülke TV'deydi: 'Yarım saat kaldı, artık İstanbul'u konuşalım'
    31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kartal'da sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunarak halkla bir araya geldi. Şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise oto sanayi sitesini gezdi.

    Sanayi gezisi ardından seçim otobüsüyle Cevizli, Soğanlık, Yakacık Yeni, Yakacık Çarşı Mahallelerini gezerek halkı selamlayan İmamoğlu, son olarak Hürriyet Mahallesi'nde halk buluşmasına katılarak kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

    'KARTAL'A ÇOK BÜYÜK BİR PARK HEDİYE EDECEĞİZ'

    İstanbul genelinde yapacakları yaşam vadilerinden bir tanesini Kartal'a yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Çok güzel işleri beraber yapacağız. Söylediği ulaşımdan birçok konuya kadar Kartal'da yenilikçi işlere imza atacağız. İstanbul'a yeni yaşam vadileri söz vermiştim. Bunlardan bir tanesini Kartal'da Tugay Vadisi'nde yapacağız. Kartala çok büyük bir park hediye edeceğiz. Kartal'dan Çekmeköy'e olan metro hattını bu 5 yıl içinde bitirmeyi de söz veriyoruz. Başka bir hattı bağlamış olacağız. Kartal'ın diğer ulaşımla ilgili İETT gibi temel ihtiyaçlarındaki eksikliği çok kısa zamanda gidereceğimizi bilmenizi istiyorum. Boşa geçirilmiş vakitleri hızlı kazanmak adına elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimiz bütün Kartallı hemşehrilerimize duyurun" dedi.

    'İSTANBUL'U PERİŞAN ETTİLER'

    Kartal'da yaşanan bina faciasına değinen İmamoğlu, "Kartal'da binamız çöktü ve 21 canımızı kaybettik. Kartallı komşularımıza başsağlığı, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli dostlarım devletin hizmeti belediye hizmeti dalga geçilecek ve siyaset yapılacak bir alan asla değil. Bu hizmet her zaman siyaset üstüdür ve herkesi kucaklamalı, konulara ciddiyetle bakmalısınız. Deprem İstanbul'un en önemli konularından bir tanesidir. Şimdi biz depremi ilk sıra konu yapacağız. Deprem sorunun çözmemiz için ben diyorum ki Allah'ım ne olur bize uzun süre deprem verme, diye dua ediyorum. Gelir gelmez bu işe çalışacağız ama zamana ihtiyacımız var. 1 milyona yakın insanın canı tehdit altında. Bir veriye göre 30 bin, bir veriye göre 50 bin civarında riskli bina var. 1999'da binlerce can vefat etti, o günden bu güne İstanbul depremi tartışıyor, onun için kentsel dönüşüm dediler, İstanbul'u perişan ettiler" diye konuştu.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, İETT, CHP, Gökhan Yüksel, Ekrem İmamoğlu, Kartal, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Norveç - Denizaltı restoranı
    Avrupa'nın ilk denizaltı restoranı Norveç'te açıldı
    Karikatür
    Trump'tan Brezilya'ya: NATO veya ittifakla ilgili durumuna bakacağız
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet