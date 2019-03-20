Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Denizli depremine ilişkin açıklama: 22 yaralı, 278 yapıda hasar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen depreme ilişkin, "5.5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. 22 tane de yaralı vatandaşımız var" dedi.

Kurum, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'un özeti, bereketli topraklarıyla bölge ve ülke için önemli olan, Türk tarihinin dile geldiği Dede Korkut'un kültürel mirasçısı Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Murat Kurum, açıklamalarında Denizli'de meydana gelen depreme değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum".