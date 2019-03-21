Karamollaoğlu: Oylarımızı arttırmak için değil, seçimi kazanmak için yola çıktık

Karamollaoğlu, Türkiye'de başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Türkiye şu anda hükümet eliyle yaptığı, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı ve bütün gücünü çiftçiye ve sanayiye destek vermeye ayırmalı. Bunlar yapılırsa 2, 3 sene içerisinde Türkiye'nin problemlerinin çözüldüğüne şahit olacağız." diye konuştu.
Parti olarak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini aktaran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık. Bazen, 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu. Bu neticeyi almak için çalıştığımızda Cenabıhak inanıyorum ki bize büyük başarıları lütfedecek, bizi bu başarılara nail kılacak."
Karamollaoğlu, tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sadece ve sadece ülkemizde yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak için siyaset yapıyoruz. Hava atmak, başkanlık koltuğuna oturmak, oradaki imkanları kendi menfaatlerimize kullanmak için değil. Bunu şimdi milletimiz görmeye başladı, gördüğü için teveccüh artıyor. İnsanlarımız 'Sizinle beraberiz ama aynı karede, fotoğrafta gözükemeyiz.' diyor. İnşallah bundan dolayıdır sandıkta bir patlama olacak."
Partililerden, seçim sürecinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelmelerini isteyen Karamollaoğlu, tüm vatandaşların mutlaka sandık başına gitmesinin önemine değindi.
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