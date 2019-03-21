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06:42 21 Mart 2019
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    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenenler, evlerinin önünde kurulan çadırlarda kalmaya başladı.

    Denizli depreminden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

    © AA / Emin Mengüarslan
    Türkiye
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    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenenler, evlerinin önünde kurulan çadırlarda kalmaya başladı.

    Denizli - deprem
    © Fotoğraf : İHA
    Denizli'de 5.5'lik deprem
    Acıpayam'da sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar, Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde belirlenen yerlere kurulan çadırlara aileleriyle yerleşti. Evlerde oluşan hasar nedeniyle camilerden, "Evlere girmeyin, çadır ihtiyacı olanlara çadır verilecek" anonsları yapılıyor.

    Havanın kararmasıyla üşüyen vatandaşlardan kimisi elektrikli soba yardımıyla ısındı, kimisi ise çadır başında ateş yaktı. Geceyi çadırda geçirecekler için jandarma ekipleri mahalle girişlerinde güvenlik noktaları oluşturdu, dışarıdan gelenlere kimlik kontrolü yaptı.

    HAYVANLARININ BAŞINDA ATEŞ YAKARAK BEKLEDİ

    Depremde göçük altında kalan 15 büyükbaş hayvanı ekiplerce kurtarılan Himmet Hız, dışarıda kalan hayvanlarının başında bekleyişini sürdürüyor. Ahırın hemen yanında ateş yakan Hız, burada geçmiş olsun dileklerini iletmeye gelen yakınlarıyla sohbet ediyor. Hız yaptığı açıklamada, hayvanları yaralı kurtardıkları için şükrettiğini söyledi.

    Denizli - deprem
    © Fotoğraf : İHA
    Denizli’de artçı sarsıntılar sürüyor
    Ahırın kullanılmaz hale geldiğini ve yetkililerden yardım edilmesini istediğini anlatan Hız, "Evimiz de kötü durumda. Korkudan içeriye giremiyoruz. Ateşin başında sabahlayacağız. Hayvanlarımızı bekliyoruz. Başkada yapacak bir şeyimiz yok. Çaresi yok, bu Allah'tan gelen bir şey." diye konuştu.

    'TORUNUMU ALIP KAÇTIM'

    Deprem anında 2 yaşındaki torunu Himmet'i alarak evden çıkan Ayşe Hız (56), yaşadıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Torunumla evdeydik. Televizyon yıkılınca torunumu kucakladım, dışarı koştum. Ahırın yıkıldığını görünce sanki dünyam yıkılmış gibi hissettim." dedi.

    Tarlada çadır kurulmasını bekleyen Şerife Erkul, evinde çatlaklıklar oluştuğu için geceyi dışarıda geçirmek zorunda olduklarını anlatarak, "Eve giremiyoruz. Tarlanın ortasına ocak yaktık. Çocuklarım üşüdü. Devletimizden Allah razı olsun. Allah beterinden saklasın." ifadesini kullandı.

    Evlerinin bir bölümünün zarar gördüğünü dile getiren Feride Turan da yemek bile yapamadıklarını, dağıtılan yemekleri yediklerini söyledi.

    Depreme kahvaltı sofrasında yakalanan Sevim Şakar da deprem anında yerinden kalkamadığını ve yaşadıkları için mutlu olduklarını anlattı.

    Depremzedelerden Hüseyin Şakar, sarsıntıların ardından ailesiyle sokağa çıktıklarını belirtti.

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    Etiketler:
    Çadır, Deprem, Acıpayam, Denizli, Türkiye
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