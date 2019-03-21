Haluk Levent 'Öykü Arin'e Umut Ol' konserinde sahne aldı

Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) sponsor olduğu konserde, platform kurucusu Haluk Levent sahne aldı. Konser öncesi spor salonu önündeki Türk Kızılay kan bağış aracında yüzlerce kişi bağışta bulundu. "Öykü Arin'e Umut Ol" yazılı önlükler giymiş gönüllüler de donör olmak isteyenlere bilgi verdi.
ANNEDEN 'KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPIN' ÇAĞRISI
Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haluk Levent konserinde kök hücre bağışçılarını buluşturan AHBAP ve gönüllülere teşekkür borçlu olduğunu söyledi. Kızı ile yüzlerce kişinin yaşamak için kök hücre bağışı beklediğine işaret eden Yazıcı, "Burada çok sayıda insan sabırla kök hücre bağışında bulunmak için bekliyor. Bu beni çok umutlandırıyor, heyecanlandırıyor." dedi.
Ücretsiz konser veren sanatçı Haluk Levent ise kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Öykü Arin ve kök hücre bağışı bekleyen diğer hastalara umut olmak istediklerini aktardı. Lösemi hastası ve yakınlarıyla görüşmeyi sürdürdüklerini anlatan Levent, "Buraya gelen bağışçılar birçok insanı kurtaracak, bundan daha büyük mutluluk yok." diye konuştu. Gönüllülerden Emel Kayacı da kan bağış aracına gelen çok sayıda insan olduğunu dile getirerek, sadece Öykü Arin değil, diğer hastalara da çare bulmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.
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