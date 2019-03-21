AK Partili Zeybek: O dönem bakan bana imam yolladı, cami imamı zannettim, meğerse farklı bir imammış

AK Parti tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Zeybek, bazı açıklamalarda bulundu. Zeybek "Fatma Şahin Aile Bakanı idi, beni aradı. ‘O kuruma Denizlili bir imam arkadaşı veriyorum' dedi. Ben imam deyince, cami imamı zannettim. Meğerse farklı bir imammış" dedi.

AK Parti tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Zeybek, Kanal 3'te yayınlanan 'Dobra Dobra' isimli programa katıldı.

2009'dan 2014 yılına dek AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüten Zeybek, o dönem FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini anlattı.

© AA / Sercan Küçükşahin Özhaseki, FETÖ iddiasına Oda TV muhabirinin sözleriyle yanıt verdi

Zeybek'in konuşmasından satır başları şöyle:

'KUMPAS KURDU'

"Bir kuruma atama yapılacağı zaman, (Gülen cemaatini kast ediyor) ‘Yardımcı olurum, ama bana rağmen getirirseniz karşısında dururum' derdim. Bazı kurumlara bizim bilgimiz haricinde atama yapıldı. Dayatmalar oldu. Yaratılış gereği dayatmaya da hiç tahammül edemiyorum. Burada kurumun birine bir arkadaşı getirmiştik, gerçekten dört dörtlük çalışıyordu. Ama ne hikmetse, zamanın valisi ve emniyet müdürü tarafından bu arkadaşımıza kumpas kurularak görevden el çektirildi.

'BÖYLE İMAMLARIN OLDUĞUNDAN DA HABERİM YOK'

Yerine hiç tasvip etmediğimiz birisi getirildi. O dönemdeki emniyet müdürü de tutuklu. Ben ‘Bu gidecek' dedim. Fatma Şahin, Aile Sosyal Politikalar Bakanı idi, beni aradı. ‘O kuruma Denizlili bir imam arkadaşı veriyorum' dedi. Ben imam deyince, cami imamı zannettim. Meğerse farklı bir imammış. Böyle imamların olduğundan da haberim yok. Neyse ‘Bu arkadaşa 6 aylığına geçici süre veriyorum, memnun kalmadığın takdirde değiştireceğim' dedi. Arkadaş geldi, öğrencileri farklı yerlere yönlendirmeye başladı. Yurtlarda kalan öğrencileri, kendi yerlerine götürmeye kalktı.

'İDARECİ DEĞİL, SOYTARI'

Zamanın valisi ‘Bu çok becerikli, sayın başkanım bunun asaletini getirelim' dedi. Kendisine ‘Bana soytarı değil, idareci lazım. Bu soytarı' dedim. Ondan sonra bana bakışları da değişti. Farklı bir kuruma başka bir arkadaşı getirmeye kalktılar. Ona da karşı çıktım. Afyon'da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yine kendi içlerinden birini getirdiler. Ne duruma geldiğini o dönemde yaşayanlar, o kurumda çalışanların yakınları çok iyi biliyor. ‘Siyasi bedeli benden soruluyorsa, gelen arkadaştan bilgim olması lazım' dedim. ‘Bunlar yurtdışından gelip oy kullanıyor' dedi, ‘Buradakiler her halde harman dalı oynamıyor' dedim.

‘TEPEDEN YAPARIZ DEDİLER'

‘Biz bunu tepeden yaparız' dedi. ‘Sıkıyorsa yapın, ben de tepeden bozarım' dedim. Ondan sonra benim aleyhimde yazılar, şikayetler gitmeye başladı. Hatta ‘cemaate küfür ediyor' diye ismimi küfürbaza çıkardılar. Türkiye zor bir süreç atlattı."