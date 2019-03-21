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08:12 21 Mart 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki’den Yavaş’a: Mazlum bir adamsan senden özür dileyeceğim, hakkını her yerde ben savunacağım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (777)
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    AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, dün CHP'li rakibi Mansur Yavaş'a yöneltilen 'sahte senet' suçlamasına dair konuştu. Özhaseki, Yavaş'a "İş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Mazlum bir adamsan senden özür dileyeceğim, hakkını her yerde ben savunacağım" dedi.

    AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, dün Söğütözü'ndeki bir balo salonunda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    Burada gençliğin, 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü ele alan Özhaseki, "Ara ara gençlikten şikayet ediliyor doğru bir takım menfi işler içinde olanlar olabilir, ama sizler, Allah sizlerden razı olsun, sonuna kadar ömürlerinizi bereketli etsin o gün sokaklardaydınız, iradenize sahip çıktınız, tankların karşısında siz durdunuz. Bunun karşısında hepsi gerilediler ve küçüldüler. 15 Temmuz Gecesi batıda bir ülkede olsaydı, orada ihtilal denemesine kalkan ordu olsaydı, sivil halk sokağa inseydi, elleriyle tankın, bombaların karşısında olsaydı. Fransız ihtilali gibi böyle bir gece haline getirirler, onu yaza yaza bitiremezler, filmler çevirirler tarihe iz düşerler ve herkese bunu anlatırlardı" ifadesini kullandı.

    ‘VATAN KURTULDU'

    Hacettepe Üniversitesi'nde okuduğu yılları anlatan Özhaseki, "Hacettepe'ye 17 yaşında geldim. Duvarda gördüğüm slogan beni irrite etti, ‘Bıji Azadi, Kurdara Azadi' sloganları, mücadeleye başladım. 3-4 sene sonra okuldan atıldım. Güya akıllı çocuktuk, iyi dersime çalışıyordum, annem babam da çalışkan öğrenci diye benimle övünüyorlardı. Ama vatanı kurtarmak için ortaya atladık. Ceza aldık aldık sonra da okuldan attılar. Hiç önemli değil, helal hoş olsun, vatan kurtuldu en azından" diye konuştu.

    ‘ÖZGÜRLÜKLERİ GETİRDİK'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'de birçok kesime baskı yapıldığını aktaran Özhaseki, "Kürt kökenli kardeşlerimize de yapılıyordu. İşkenceler vardı doğuda. Elhamdülillah bunu da kaldırdık. Adını söyleyemiyordu kardeşlerimiz. Özgürlükleri getirdik. Yatırım yapılmıyordu Güneydoğu'ya. Yatırımlar yaptık. O bölgenin koordinatör bakanı olarak teröristlerin yaktığı yıktığı ne kadar ev varsa bir yıl içinde yaptırmış kardeşiniz benim. Hepsini de evlerini oturttum. Bu mücadeleler neticesinde onlar da rahatladı. Alevi kardeşlerimiz kimliğini söyleyemezlerdi. Baskıcı anlayış böyleydi. Çok şükür bunların da hepsi geride kaldı" dedi.

    ‘GİDİP ORADA İŞ BAĞLAMAYA ÇALIŞAN ADAMLAR VAR'

    Siyasete soyunan insanların geçmişine bakılacağının altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

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    "Doğum tarihinize kadar sizi incelerler. Ananıza, babanıza bakarlar. Geçmişte bir hatanız varsa, ortaya dökerler. Siyasete soyunan herkes buna razı olacak. Geçmişe doğru 25 yıllık siyasi hayatım boyunca didiklenmedik tarafımız kalmadı. Elhamdülillah gocunacak tarafımız yok ki. Bakılsın tabii, niye bakılmasın, bununla iftihar ediyoruz. Fakat şimdi ortada bir olay var, temizlemesi gereken CHP'nin adayı. Fakat cevap vermiyor, kaçıyor. İşi bilmeyen adamlarla televizyonda oturuyor, bir hikaye anlatıyor, sorulara yine cevap vermiyor. Olay nedir? Ankara'da bir çirkin çevre var. Yargıtay burada ya, özellikle buradaki davalar büyük davalar oluyor. En son ihtilaf noktası orası. Gidip orada iş bağlamaya çalışan adamlar var. Bu adamlar büyük paralarla gidip anlaşmaya çalışıyorlar. Yaptıkları da gayrimeşru bir iş. Avukatlık vekaleti almıyorlar, sözleşme imzalamıyorlar, ‘Senin işini bağlarım ağabey' diyorlar. Nasıl bağlarsın? ‘Ben adamları göreceğim' diyorlar. ‘İstersen senedi emanetçiye verelim, işini bitirdiğimde ben oradan senedi alayım' büyük büyük paralar. Emin olun böyle bir çirkin yapı ne yazık ki Ankara'mızda var. Gayrimeşru olarak çalışan ahlaksız bir grup var burada."

    ‘ANKARA HALKINI RAHATLAT'

    Türkler sandık başında
    © AA / Sefa Karacan
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    CHP'li Mansur Yavaş'ın 'sahte senet' iddialarına ilişkin kendini savunmak amacıyla televizyonlara çıkamadığı yönündeki ifadelerine değinen AK Partili Özhaseki, şöyle devam etti:

    "Beni yaklaşık 10 televizyoncu aradı, ben açık duyuruda bulunuyorum, televizyoncular diyor ki, ‘Mansur Efendi gel, sana soracağımız sorulara cevap ver, hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver' sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halk görsün seni. Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (777)
    Etiketler:
    sahtecilik, yerel seçim, senet, aday, belediye, özür, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
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