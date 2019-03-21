Kılıçdaroğlu'ndan 'Yavaş'ın sabıkası sıkıntılı biriyle ilişki içinde olması ne kadar doğru?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
"Geçmişte MHP ile de birliktelik yaşadınız. Buradan baktığınızda ne hissediyorsunuz, pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır herhangi bir pişmanlık duymuyorum. O ayrı bir şeydi, o günün koşulları. Ben Ekmeleddin Bey'e hala saygı duyarım" yanıtını verdi.
'KANALLARIN ÇOĞU MANSUR BEY'İN SAVUNMASINI VERMEDİ'
Sahte senet iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen "Mansur Bey'i aday göstermeden önce bunu biliyor muydunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:
Bizi rahatsız eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in çıkıp özel bir basın toplantısı yapmasıydı. Kullandığı ifade, 'Saygın bir iş adamı'. Çocuk tacizcisi saygın bir iş adamı oldu. Onun iddialarını gündeme getirdi ve bunu bütün televizyon kanalları canlı verdi. Ama Mansur Bey ertesi gün basın toplantısı yaptığında, televizyon kanallarının çoğu Mansur Bey'in savunmasını vermediler."
'AVUKATLIK MESLEĞİ FARKLI BİR ŞEY'
Çelik'in basın toplantısındaki ifadelerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bir partinin sözcüsü, bir açıklama yaparken en azından alır, belgelere ve dokümanlara bakar, bu adam kimdir, neyin nesidir ona bakar" dedi.
'BİRDEN FAZLA PARTİ TEKLİF GÖTÜRDÜ'
AK Parti'nin aslında CHP'den önce Yavaş'a teklif götürdüğü iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bilmiyorum sormadım Mansur Bey'e de. Birden fazla partinin Mansur Bey'e teklif götürdüğünü biliyorum ama onları söylemek çok doğru değil." ifadesini kullandı.
'GİDİP HÜKÜMETTEN PARA DİLENECEK HALİ YOK'
"(Ben milli irade filan anlamam, ne milli iradesi?) diyor. 'Mansur Yavaş'ı seçerseniz, ben elimden ne geliyorsa Mansur Yavaş'ı başarısız kılmak için elimden ne geliyorsa yaparım.' anlamına geliyor, başka ne anlama gelecek. Hiçbir şey yapamaz, bütçesi var zaten, gidip hükümetten para dilenecek hali yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin iki katı burada var.
'HİÇBİR ŞEY OLMAZ'
"Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bu süreci akamete uğrarsa bir yol haritanız var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şey olamaz. Aday olur, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar vermiş zaten. Kararı Erdoğan mı YSK mı verecek? YSK, yarın toplanır 'Ben iptal ettim.' derse ortaya bir gerekçe koyması lazım" ifadesini kullandı.
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