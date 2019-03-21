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08:12 21 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Yavaş'ın sabıkası sıkıntılı biriyle ilişki içinde olması ne kadar doğru?' sorusuna yanıt

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (777)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yöneltilen 'sahte senet' suçlamasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Yavaş'ın sabıkası sıkıntılı, şizofren biriyle ilişki içinde olması ne kadar doğru?" sorusunu da yanıtladı. Kılıçdaroğlu "Avukatlık farklı bir şey" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

    "Geçmişte MHP ile de birliktelik yaşadınız. Buradan baktığınızda ne hissediyorsunuz, pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır herhangi bir pişmanlık duymuyorum. O ayrı bir şeydi, o günün koşulları. Ben Ekmeleddin Bey'e hala saygı duyarım" yanıtını verdi.

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    © AFP 2018 / Adem Altan
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    Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin bugünkü duruşuna işaret ederek, "Birden bire ne olduysa, bilmiyoruz tabii, hiç gündemde yokken anayasa değişikliği için yeşil ışık yaktı. Cumhur İttifakı'nın ana unsurlarından birisi haline geldi. Erdoğan'ın hiçbir yanlışını eleştirmemeyi, tam tersine yanlışları desteklemeyi sürdürdü, hala da sürdürüyor. Beni asıl üzen, Tank Palet Fabrikası Katar Ordusuna satılırken, bunu Sayın Bahçeli'nin savunmuş olmasıdır" diye konuştu.

    'KANALLARIN ÇOĞU MANSUR BEY'İN SAVUNMASINI VERMEDİ'

    Sahte senet iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen "Mansur Bey'i aday göstermeden önce bunu biliyor muydunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

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    "Bu daha önce zaten gazetelerde de yer aldı. Sormadım, ciddiye de almadım çünkü Mansur Bey gerçekten de düzgün ve temiz bir insan. Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptı herhangi bir sorun yok, belediye başkanlığı yaptığı dönemle ilgili herhangi bir şaibe yok. Bizi üzen nokta şu; bütün bu sahtekarlıkları yapan bir kişinin çocuk istismarcısı ve şizofren olmasıydı.

    Bizi rahatsız eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in çıkıp özel bir basın toplantısı yapmasıydı. Kullandığı ifade, 'Saygın bir iş adamı'. Çocuk tacizcisi saygın bir iş adamı oldu. Onun iddialarını gündeme getirdi ve bunu bütün televizyon kanalları canlı verdi. Ama Mansur Bey ertesi gün basın toplantısı yaptığında, televizyon kanallarının çoğu Mansur Bey'in savunmasını vermediler."

    'AVUKATLIK MESLEĞİ FARKLI BİR ŞEY'

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : DHA
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    Kılıçdaroğlu, "Bu kadar şizofren, sabıkası sıkıntılı birisiyle Mansur Yavaş'ın ticari ya da iş ilişkisi içerisinde olması ne kadar doğru?" sorusu üzerine, "Avukatlık mesleği farklı bir şeydir. Siz, birisinin davasını alırsınız ama onunla bağlantılı başka davalar da vardır" cevabını verdi.

    Çelik'in basın toplantısındaki ifadelerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bir partinin sözcüsü, bir açıklama yaparken en azından alır, belgelere ve dokümanlara bakar, bu adam kimdir, neyin nesidir ona bakar" dedi.

    'BİRDEN FAZLA PARTİ TEKLİF GÖTÜRDÜ'

    AK Parti'nin aslında CHP'den önce Yavaş'a teklif götürdüğü iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bilmiyorum sormadım Mansur Bey'e de. Birden fazla partinin Mansur Bey'e teklif götürdüğünü biliyorum ama onları söylemek çok doğru değil." ifadesini kullandı.

    'GİDİP HÜKÜMETTEN PARA DİLENECEK HALİ YOK'

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    © AA / Arşiv
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mansur Yavaş seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

    "(Ben milli irade filan anlamam, ne milli iradesi?) diyor. 'Mansur Yavaş'ı seçerseniz, ben elimden ne geliyorsa Mansur Yavaş'ı başarısız kılmak için elimden ne geliyorsa yaparım.' anlamına geliyor, başka ne anlama gelecek. Hiçbir şey yapamaz, bütçesi var zaten, gidip hükümetten para dilenecek hali yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin iki katı burada var.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
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    Yavaş, yaşamı da ucuzlatacak, fakirlerin elektrik doğal gaz paralarında ciddi indirimler yapacak, asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacak, ocak-nisan arasındaki farkı da işçilere verecek. Kendisinden de söz aldım, hiçbir işçinin işine de son verilmeyecek."

    'HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

    "Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bu süreci akamete uğrarsa bir yol haritanız var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şey olamaz. Aday olur, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar vermiş zaten. Kararı Erdoğan mı YSK mı verecek? YSK, yarın toplanır 'Ben iptal ettim.' derse ortaya bir gerekçe koyması lazım" ifadesini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (777)
    Etiketler:
    yerel seçim, Şizofreni, soru, cevap, aday, ilişki, belediye, anket, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara
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