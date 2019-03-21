Soruşturmalar davaya dönüşürse Yavaş, 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın, hakkında yürütülen soruşturmaların davaya dönüşmesi durumunda 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı ifade edildi.

CHP'nin Ankara adayı Yavaş hakkında 2018'den bu yana açılan 9 ayrı suçtan 3 soruşturma olduğu öğrenildi.

Yavaş'a yöneltilen suçlamalar 'görevi kötüye kullanma, kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'müstehcenlik ve suçu bildirmeme', resmi evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'hakaret', 'iftira' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' olarak sıralandı.

Osman Özgan'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan haberine göre söz konusu suçlamalar toplamda 12 yıl 3 aydan 36 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.