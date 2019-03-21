Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Eskişehir'de CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile AK Partili Burhan Sakallı arasındaki yarışın 'nefes nefese' geçeceğini söyledi. Selvi, iki ismin açıklamalarına da yer verdiği yazısında "Eskişehir seçimlerinde üç kesimin göz ardı edilmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, "Eskişehir seçimlerine dikkat" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerel seçimler öncesi biz İstanbul ve Ankara üzerine odaklandık ama bazı illerden ilginç sinyaller geliyor. Bunlardan biri de Eskişehir. Eskişehir siyasetinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in önemli bir ağırlığı var. Ancak AK Parti belediye başkan adayı Burhan Sakallı da iddialı bir kampanya yürütüyor" görüşünü dile getirdi.

Selvi, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi Eskişehir'de nefes nefese bir yarışa tanık olabiliriz. Ama seçim kampanyasının çok centilmence yürütüldüğünü kaydetmek isterim. AK Parti adayı Burhan Sakallı ile konuşurken, Yılmaz Büyükerşen ile ilgili özenli bir dil kullanması dikkatimi çekti. Büyükerşen ise rakibi hakkında en ufak olumsuz bir ifade kullanmadı.Ama her iki aday da kendi farklarını fark ettirmeye özen gösterdi. Burhan Sakallı, 'Eskişehirliler, ‘Büyükerşen'i seviyoruz ama artık yeter' diyorlar. Büyükerşen'de bir metal yorgunluk olduğunu söylüyorlar' dedi. Yılmaz Büyükerşen'e 'Yorgun musunuz?'diye sordum. 'Yoo. İlk günkü gibi heyecanlıyım' diye karşılık verdi. 'Aslında ben bu dönem aday olmayacaktım. Ama Eskişehirliler yakamı bırakmadı. Şimdi sokağa inip yürüdüğümde ‘Hocam bizi bırakma' diyorlar. O yüzden aday oldum. Bir hastalık aranırsa ben hizmet hastasıyım' dedi.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE



İzmir'e benzer bir havası var Eskişehir'in. 'AK Parti gelirse yaşam tarzına müdahale olur'propagandası yürütülüyor. Sakallı da bunun farkında. 'Eskişehir'in merkez ilçesi Odunpazarı'nı yönettim. Kimin yaşam tarzına müdahale etmişiz? Kimin tercihlerine karışmışız? Eskişehirlilerin benimle ilgili olarak en rahat oldukları konunun bu olduğunu düşünüyorum. Yaşam tarzı üzerinden siyasetüretmenin devri kapandı. Hizmet odaklı, gelişim odaklı, mutluluk odaklı bir yerel yönetimden başka ajandamız yok' diyor.

ESKİŞEHİR'İN KALKINMASI



Sakallı'nın önceliği Eskişehir'in kalkınması. 'Eskişehir sanayide liderliği Bursa'ya, termal turizmde Afyon'a, mobilya sektöründe ise İnegöl'e kaptırdı. Yeni bir anlayışla sanayide, termal turizmde ve mobilya sektöründe yeniden liderliği ele geçirebiliriz' dedi.

Büyükerşen ise bu seçimde kampanyasını Eskişehir'in kırsal kalkınması üzerine kurmuş. 'Eskişehir'in altyapı ve üst yapı olarak sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Bu sefer kırsal kesimin kalkınmasına ağırlık veriyorum' dedi.

Büyükerşen'e sanayide, mobilya sektöründe ve termal turizmde liderliğin Bursa ve Afyon'a kaptırıldığı iddialarını hatırlattım. 'Sanayi ve mobilya işi belediyenin yapacağı iş değil. Özel sektörün yapacağı iş' dedi. Termal turizmle ilgili olarak

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Özal'a 'sağlık turizmi' projesini önerdiğini; Eskişehir, Kütahya ve Afyon'un termal kaynaklarının turizm amaçlı kullanılması önerisinin kabul edildiğini anlattı. Ancak siyasilerin devreye girmesiyle bu projenin akim kaldığını söyledi.

SEÇİMLERİ BELİRLEYEN ÜÇ ETKEN



Eskişehir seçimlerinde üç kesimin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

1- Seçimlerde oy kullanacak olan 75 bin öğrenci.

‘1 milyon öğrencinin diplomasi altında imzam var' diyen Büyükerşen'in doğal müttefiki öğrenciler. AK Parti adayı Sakallı ise öğrencilere yönelik özel bir strateji takip ediyor. Sevilen sanatçıların konserleri var.

2- Yüzde 9.9 oyu olan seküler eğilimli MHP seçmeni yerel seçimlerde tercihini Büyükerşen'den yana kullanıyordu. Cumhur ittifakının adayı olan Burhan Sakallı ise MHP seçmenini ikna etmek için Devlet Bahçeli'nin desteğiyle özel bir çalışma yapıyor.

3- Tabii söz konusu Eskişehir olur da Eskişehirspor unutulur mu? Sporda iyi bir dönem geçirmeyen ES-ES'ler, seçim kampanyasının gözdesi durumunda."