Kartal'da çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı: Binanın her katı 41 metrekare büyütülmüş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerden istenen kapsamlı rapor savcılık dosyasına girdi.
Binanın inşaatının projeye aykırı yapıldığı belirtilen raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun da 2.55 metre daha büyük yapıldığının belirlendiği kaydedildi.
‘TAŞIYICI SİSTEME DAHA BÜYÜK YÜK GELMESİNE SEBEP OLDU'
Tüm bu sebeplerin birbirlerini tetiklediği vurgulanan raporda, binanın, ‘taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yük ve projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybetmesi sonucu çöktüğü'kaydedildi.
Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenen 1995 yılında çekilen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği dönemde son 2 katın kaçak olarak tamamlandığı ve çatının kapatıldığının tespit edildiği belirtildi.
‘BETON KALİTESİ, STE STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL'
Raporda, bu kapsamda binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu olduğu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun ise kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildi.
TUTUKLU BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen 2 şüpheliden, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanırken, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.
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