Bakan Varank: Onların 'giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tunceli'yi ziyaret etti. Varank, kentteki Munzur Çayı üzerinde 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası öncesi inceleme yapmak üzere Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile Munzur Vadisi'ne gitti.
Milli sporcularla şampiyona öncesi ilk deneme raftingini gerçekleştiren Varank ve Vali Sonel, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.
Bakan Varank, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingin çok heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyledi.
'TERÖRİSTLERİN 'GİREMEZ' DEDİKLERİ YERLERDE RAFTİNG YAPIYORUZ'
'CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK'
Bakan Varank, bölgede huzur ve güven devam ettikçe Türkiye'nin değil, belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Tunceli'nin bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkati çekerek, "Bu sene yaz aylarında günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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