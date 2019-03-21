Yeni AirPods satışta: Cihazın Türkiye fiyatları belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil AirPods kablosuz kulaklıklarını Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Ürünün Türkiye fiyatları da belli oldu.

Apple, yeni nesil AirPods kablosuz kulaklıklarını Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Yeni model AirPods'un en büyük yeniliği ise şarj kutusunun artık kablosuz şarj desteğine sahip olması.

Apple announces AirPods 2 with wireless charging case, better battery life and 'Hey Siri' https://t.co/nSzhCMcIUs pic.twitter.com/r7rkwjsgVU — CNN (@CNN) March 21, 2019

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© REUTERS / Regis Duvignau Apple'dan sürpriz lansman: Yeni cihazların Türkiye fiyatları belli oldu

W1 yongası kullanan ilk nesil AirPods'un aksine, yeni modelde H1 yongası tercih edildi. Tasarım basında ilk modelden hiçbir farkı bulunmayan yeni AirPods, H1 yongası sayesinde konuşma süresini iki katına çıkarıyor.

AirPods, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi, 3 saate varan konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte AirPods'u 24 saat kesintisiz kullanabilmek mümkün.

‘HİÇ CEBİNİZDEN ÇIKARMADAN KOMUT VEREBİLİYORSUNUZ'

Yeni model ile birlikte gelen bir diğer özellik ise AirPods'a 'Hey Siri' şeklinde seslendiğinizde telefonunuzu hiç cebinizden çıkarmadan komut verebiliyor olmanız. Böylelikle kulaklığınız takılırken 'Hey Siri' dedikten sonra 'Hava durumu nasıl' diye sorarak sesli olarak hava durumunu öğrenebiliyor, bunun için telefona dokunmanıza gerek kalmıyor.

Ready for the latest AirPods? 👂 You'll be able to activate Siri with your voice, go longer without charging, and wirelessly charge your AirPods. https://t.co/1eZZ5GjxOX pic.twitter.com/WCcyea2zWb — CNBC (@CNBC) March 21, 2019

​AirPods 2, iki farklı şarj kutusuyla satışa sunuldu. Kablosuz şarj desteğine sahip modeli 1399 TL'ye satan Apple, bu teknolojiyi kullanmadan modeli ise 1099 TL'den alıcısıyla buluşturuyor. Sadece şarj kutusu satın almak istediğinizde ise 549 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşıyorsunuz.