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11:15 21 Mart 2019
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    Ahmet Kılıç

    CHP'nin Üsküdar adayı Kılıç: Vatandaş oyuna geldi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (784)
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    CHP tarafından Üsküdar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ahmet Kılıç, Kirazlıtepe’ye cami yapılmayacağını belirterek "Bu dairelerin nereden verileceği belli değil. Vatandaş böyle bir oyuna geldi" dedi.

    CHP tarafından Üsküdar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ahmet Kılıç, Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in sorularını yanıtladı.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    Önceki seçimlerde Üsküdar'ı kıl payı kaybettiklerini ifade eden Kılıç, "Bu dönem Üsküdar'daki AK Parti'liler, MHP'liler, Saadetliler, İYİ Partililer bana, ‘Sen aday olursan sana oy vereceğiz. Biz sizi Üsküdar'da belediye başkanı olarak görmek istiyoruz' dediler. Sadece halk değil, partim içerisinde de teveccühler vardı. Yapım itibariyle yaşamım boyunca kimseye yok demedim. İnsanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Böylece Üsküdar'da sevilen, sayılan bir pozisyona geldik. İnsanlar da bana çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Biz de bunları görerek elimizi taşın altına koyalım dedik" diye konuştu.

    Bişkin'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Kılıç'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Yıllardır Üsküdar'da yaşıyorsunuz. Sizce Üsküdar'ın en büyük sorunu nedir?

    İmar sorunu birinci sorun. Otopark sorunu ikinci sorun. Bunları sıraladığımızda kreş sorunu. Burada yaklaşık 100 bin öğrencimiz var ama bir tane yurt yok.

    ‘İNSANLAR HER GÜN BELEDİYENİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPIYOR'

    - Peki seçildiğiniz takdirde Üsküdar'da ilk icraatiniz ne olacak?

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
    İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde
    Üsküdar Belediyesi ile halk arasında şu an bir kavga var. Bu kavga neyin kavgası? Bu kavga Kirazlıtepe'nin, Validebağ'ın kavgası. Buralarda ne oluyor? Örneğin Kirazlıtepe'de insanların evleri yıkıldı ve insanlar molozların arasına terk edildi, asbestin içerisinde yaşıyor. Seçildiğimiz zaman ilk işimiz bu asbesti, molozları taşımaya başlayacağız. Bunu 1 Nisan günü yapacağız. İnsanlarımızın çöplerin içerisinde yaşamalarına izin vermeyeceğiz. Validebağ'da da çok büyük sıkıntılar var. Validebağ korumuz İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri. Burası yaklaşık 354 dönümlük bir alan. SİT alanı. Buranın korunması gerekiyor. Göçmen kuşların dinlenme yeri. İçerisinde 120'ye yakın kuş türümüz var. Sincaplar var. Köpek, kedi yavrularımız var. Burada ekolojik bir denge var. Bu dengenin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Biz buranın koru olarak kalması için mücadele edeceğiz. Burada insanlar neredeyse her gün belediyenin önüne gelerek ‘korumuza dokunmayın' diyerek açıklamalar yapıyor. Parklarımıza inşaatlar yapılıyor, kiralara veriliyor. Bütün Üsküdar bu yüzden belediyeyle kavgalı. Bu barışı da tesis edeceğiz. Bu kavgayı ortadan kaldıracağız. İstanbul'un bir metrekare yeşil alanına dokundurmayacağız.

    ‘VATANDAŞ OYUNA GELDİ'

    - Kirazlıtepe'de bulunan Esentepe Camisi kentsel dönüşüm kapsamında geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Burada yaşayan Üsküdarlılar molozların arasında namaz kıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    EMAX Araştırma, 15 ilin anket sonuçlarını açıkladı
    Bu bölge Üsküdar'ın boğaz bölgesi. Yüzde 70 oranında burada kaçak yapılaşma var. Fakat burada yapılan Çamlıca Camisi'nin bitişiğinde 182 dönüm arazi riskli alan ilan edildi. Yani camiye bitişik parsel riskli alan ilan edildi. Halbuki eğer riskli alan ilan edilecekse orada hemen hemen 16 mahallemizin yüzde 80'e yakını kaçak yapılaşma. Yani aynı statüde. O zaman hepsini riskli alan ilan etmeleri gerekiyor. Fakat sadece oranın riskli alan ilan edilmesi manidar. 182 dönümün içerisinde camimiz var Üsküdar'da ilk defa yıkılan cami Kirazlıtepe'deki cami değil. Yıldırım Beyazıt Cami, Birlik Cami de daha önce yıkıldı. Çok cami yıkıldı, yenilendi ama kimsenin ruhu duymadı. Ya cami yetersizdi ya da depreme dayanıklı değildi. Ama hiçbir Üsküdarlı buna karşı çıkmamıştı. Fakat Kirazlıtepe'de yıkılan cami böyle değil. Kirazlıtepe'de bir başka hesap var. Oraya cami yapılmayacak. Orada başka planlar, projeler geliştirilmek isteniyor. Orada yapılan sözleşmelerde insanlar da nasıl olsa belediye bize yanlış yapmaz diyerek altına imzasını atmış. Fakat daha sonra sözleşmeyi okuyunca ‘Ben neye imza attım. Bana daire verecekler ama nereden verecekleri belli değil' demeye başladı. Çünkü bu dairelerin nereden verileceği belli değil. Vatandaş böyle bir oyuna geldi.

    ‘TAPU SORUNUNU ÇÖZMEDİĞİMİZ MÜDDETÇE…'

    - Sizin bu sorunlara yönelik çalışmalarınız nasıl olacak?

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    ORC'den İstanbul'un ilçelerine özel anket
    Kirazlıtepe ve 16 mahallemizi ilgilendiren boğaz bölgesinde yerinde dönüşüm yapacağız. İnsanlar başka yere gitmeyecek. 100 dönüm arazi içerisinde birden çok hissedar var. On yıllar da geçse tapu sorununu çözmediğimiz sürece buranın dönüşme şansı yok. Aksi takdirde insanları büyük firmaların kucağına atmış olursunuz. Bölgenin insanı şunu istiyor: Binamızı yıkıp yeniden yapmak istiyoruz. Durumu olmayanlar da müteahhite vermek istiyor. Durumu iyi olanları durumu iyi olmayanlardan ayırıp parselleri küçülterek önce insanların bireysel tapularını vereceğiz. Yerinde dönüşüm, belediyenin kontrolünde yenileyeceğiz.

    ‘KUZGUNCUK'TA YENİLENME ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

    - Yine buradaki tarihi bir mahalle Kuzguncuk. Geçtiğimiz aylarda buradaki 89 bin metrekarelik Boğaziçi etkilenme alanında kalan parsellerdeki kentsel dönüşüm projesi ve uygulama çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği gündeme geldi. Seçildiğiniz takdirde Kuzguncuk'u nasıl bir gelecek bekliyor?

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum
    Kuzguncuk zaten SİT alanı. Kuzguncuk'un mevcut dokusunu hiç bozmadan güzellikler sunacağız. Dış cephe çalışmalarımız olacak. Yeşil alanlarını çoğaltma çalışmalarımız olacak. Kuzguncuk'ta sadece bir mezarlığın kenarında bir sıkıntı var. Diğer yerlerde zaten bir imar sıkıntısı yok. Burası kültür varlıklarıyla dolu. O tarihi eseler Anıtlar Yüksek Kurulu ile birlikte çalışmalarımız neticesinde sadece eserlerle ilgili onları yenileme adına çalışmalarımız olacak.

    ‘ÜSKÜDARLILAR GÜN SAYIYOR'

    - Seçim çalışmaları kapsamında insanlarla yüz yüze konuşuyorsunuz. Sahaya çıktığınızda insanlar size neyi anlatıyor?

    Kurtar bizi diyorlar. Kurtarıcımız sensin diyorlar. Gün sayıyorlar. AK Parti geldiği günlerde olumlu işler yaptı. Fakat 2007'den sonra bizim gözlemimiz hanesine artılar attıracak şeyler yapmadı. İnsanları ve politikasını kalkınma modelini sadece betona yatırım yaptı. Bugün geldiğimiz asıl ekonomik krizin nedeni bundan kaynaklanmakta. İstihdam yaratacak hiçbir yatırım yapmadı. Üretime dönük hiçbir yatırım yapılmadı. Bu yatırımlar ölü yatırımlar. İşsizliğin bu kadar artması, köyden kentlere akan yoğunluk… Bunun için atılacak tüm işlemleri, inşallah sadece yerel yönetimlerle değil genel seçimlerde yapıldığında bunları düzeltme yoluna gideceğiz.
    ‘BİR DİP DALGA VAR'

    — CHP 2014 yerel seçimlerinde küçük bir oy farkıyla Üsküdar'ı kaybetti, Anayasa referandumunda yine burada ‘Hayır' oyu yüksek çıktı. Üsküdar'da 31 Mart'ta nasıl bir tablo ortaya çıkacak?

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    PİAR'dan son anket: Mansur Yavaş 9 puan önde
    Biz bu seçimde büyük bir farkla kazanacağımızı görüyoruz. Büyük bir farkla İstanbul'u, Üsküdar'ı ve Türkiye'yi alırız. Sokak böyle diyor. İnsanlar hiç şaşırmasın. Bir dip dalga var. Bunu görüyoruz. İnsanlar diyor ki, ‘5 liraya 4 tane patates alıyorum' Kimin parasını harcıyorlar? Ekonomik açıdan insanlar bunalımda. Ülkede ne yatırımcı, ne üretici kaldı. İşte tanzim satış noktalarını görüyoruz. Bütün esnafımız zor durumda. Hepimiz zor durumdayız. Millet İttifakı'yla beraber hem Üsküdar, hem İstanbul hem Türkiye nefes alacak.

    - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa referandumdan sonra ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' deyimini kullanmıştı. Bu sözleri o dönem gündem oldu. Bu sözler için siz ne düşünüyorsunuz?

    Cumhurbaşkanı bu seçimde böyle bir cümleyi kullanabileceğini zannetmiyorum. Biz büyük bir fark yaratacağız. Gerçeklerden kaçınılmaz.

    ‘BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK'

    - Üsküdar'da SAADET, DSP, Cumhur İttifakı adaylarını çıkardı. Fakat HDP burada belediye başkan adayı göstermedi. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

    Eskişehir
    © Flickr /
    'Eskişehir seçimlerine dikkat'
    Biz bütün İstanbul'un,Türkiye'nin Üsküdarlıların herkesin oyunu istiyoruz. Bizi ayrım yapmak gibi bir lüksümüz yok. İnsanlara bize oy vermeyin deme gibi bir lüksümüz de yok. Ama Üsküdar'da aday olmadan önce insanlar bizi çevirerek, ‘sen aday olursan oy sana oy vereceğiz' diyorlar. Bunun içerisinde bütün düşüncede insanlar var. Hepsini de seviyoruz ve hepsinin de oyuna talibiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Herkesten de oy bekliyoruz.

    ‘YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İ ÖRNEK ALACAĞIM'

    - Şu an takdir ettiğiniz bir belediye yönetimi var mı, seçildiğiniz takdirde bu belediyeyi örnek alacak mısınız?

    Türkiye'de herkesin örnek aldığı Eskişehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen. Kendisi benim de hocam, rektörüm. Onun projelerinden yararlanacağız. Eskişehir'in nereye geldiğini bütün meclis üyelerimizle birlikte dolaşacağız. Ufkumuzu genişleteceğiz. Ben zaten 10 yıldır belediye meclis üyesiyim. Birçok belediyeye gittim. Ama Eskişehir bunlar arasında başta gelir. Yılmaz hocamızdan bu konuda yardım alacağız. Son olarak diyorum ki martın sonu bahardır, Üsküdar bizimle nefes alacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (784)
    Etiketler:
    yerel seçim, proje, aday, plan, anket, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kılıç, Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
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