Gezici'nin anketine göre Şişli'de son durum

Gezici Araştırma Şirketi, dün İstanbul'un Şişli ilçesinde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi, 16-19 Mart 2019 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını dün açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, 18 yaş üstü toplam 3 bin 480 katılımcı ile görüşüldü.

Katılımcıların yarısının kadın olduğu ifade edildi.

Cinsiyet ve yaş kotasının uygulandığının ifade edildiği anketin sonuçları şöyle: