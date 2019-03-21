Sarıgül: Talep gelmese aday olmazdım

DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.
"O dönemde CHP Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'dan öyle bir davet gelmişti. Ülkeme ve sosyal demokratlara karşı görev olarak almıştım. Bütün Şişli'yi kucakladım, dolaştım. Şişli'nin ışığı döndü, seni yine görmek istiyoruz dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday zaten olamazdım. Yurttaşlarımda o enerjiyi görüyorum. Şişlili yurttarlarım 'Şişli'nin eski havasını yakalamak istiyoruz' dediler. 'Senin Şişli'de yaptığın projelerin tekrar dönmesini istiyoruz' dediler. Şişli benim yıllardan beri yaşadığım bir yer. O nedenle Şişli'yi çok seviyorum."
Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Şişlili yurttaşlarıma hizmet etmekten memnun oluyorum. Şu mantığı doğru bulmuyorum, bir belediye başkanı sonra başka bir yerden aday oluyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum.
'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR'
— Her mahallede Alzheimer evleri açacağız. Buna büyük önem veriyorum. 60 yaşından sonra herkesin unutkanlık hastalığı var. 25 mahallede açacağımız evlerde 5 bin yurttaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. 27 tane okulu yıkıp yeniden yaptım. 12 derlikli okulları yıktım, 50 derslikli okullar yaptım. Okullarımızın imkanlarını en üst seviyeye taşıyacağız. 4 noktada da yeni okul yapacağız. Şişli Meslek Yüksek Okulunu daha da fazla geliştireceğiz. 6 bin 800 tane öğrencimiz var. Bir seferberlik başlayacağız.
EVCİL HAYVANLAR İÇİN MERKEZ
— Trafiğe disiplin getireceğiz. Yükleme ve boşaltma işleri geceleri yapılacak. Çift sıra park yapılmayacak. Temizlik işleri 24.00'ten sonra yapılacak. Önümüzdeki dönemde 30 bin araçlık bir otopark yapacağız. Hepsi yeraltında olacak.
OYLAR BÖLÜNÜR MÜ?
— Oyları bölmekle ilgili bir sorunumuz yok. CHP'nin kurumsal kimliği benim için her şeyin üzerindedir. Bütün demokrat solcuların başarılı olmasını arzu ediyorum.
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