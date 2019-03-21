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12:51 21 Mart 2019
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    Mustafa Sarıgül

    Sarıgül: Talep gelmese aday olmazdım

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (788)
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    DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, "'Şişli'nin ışığı döndü, seni yine görmek istiyoruz' dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday olamazdım" dedi. Sarıgül oyların bölüneceğiyle ilgili iddialara, "CHP'nin kurumsal kimliği benim için her şeyin üzerinde. Bütün demokrat solcuların başarılı olmasını arzu ediyorum" yanıtını verdi.

    DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : İHA
    DSP'nin Şişli adayı Sarıgül, projelerini ve en büyük hayalini açıkladı
    Sarıgül, 'Büyükşehirden sonra neden Şişli'den aday oldu?' sorusunu şöyle yanıtladı:

    "O dönemde CHP Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'dan öyle bir davet gelmişti. Ülkeme ve sosyal demokratlara karşı görev olarak almıştım. Bütün Şişli'yi kucakladım, dolaştım. Şişli'nin ışığı döndü, seni yine görmek istiyoruz dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday zaten olamazdım. Yurttaşlarımda o enerjiyi görüyorum. Şişlili yurttarlarım 'Şişli'nin eski havasını yakalamak istiyoruz' dediler. 'Senin Şişli'de yaptığın projelerin tekrar dönmesini istiyoruz' dediler. Şişli benim yıllardan beri yaşadığım bir yer. O nedenle Şişli'yi çok seviyorum."

    Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Şişlili yurttaşlarıma hizmet etmekten memnun oluyorum. Şu mantığı doğru bulmuyorum, bir belediye başkanı sonra başka bir yerden aday oluyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum.

    'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR'

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : İHA
    Sarıgül 'manşet projesini' açıkladı
    - Bir belediye başkanının görevi sorun değil çözüm üretmektir. Belediye başkanı kentini güçlendirmek için finansmanı bulmak zorundadır. Şişli bütün kültür mozaiklerini alan çok güzel bir ilçemiz. Şişli'de herkesin yüzü gülecek, bütün kültürler özgür olacak. Herkes birbirinin inancına saygıyla hürmet edecek.

    — Her mahallede Alzheimer evleri açacağız. Buna büyük önem veriyorum. 60 yaşından sonra herkesin unutkanlık hastalığı var. 25 mahallede açacağımız evlerde 5 bin yurttaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. 27 tane okulu yıkıp yeniden yaptım. 12 derlikli okulları yıktım, 50 derslikli okullar yaptım. Okullarımızın imkanlarını en üst seviyeye taşıyacağız. 4 noktada da yeni okul yapacağız. Şişli Meslek Yüksek Okulunu daha da fazla geliştireceğiz. 6 bin 800 tane öğrencimiz var. Bir seferberlik başlayacağız.

    EVCİL HAYVANLAR İÇİN MERKEZ

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Volkan Bayraktar
    DSP'nin Şişli Adayı Sarıgül: Şişli Belediyesi'ni kadınlar yönetecek
    - Turizm bölümümüz var. Öğrencilerimiz otellerimizde çalışıyor. Şişli'de bir hayvan rehabilitasyon merkezi kurmak istiyoruz. Kuracağımız merkezde bütün Şişli bölgesinde 10 binin üzerinde evcil hayvan var. Bizi arayacaklar ve gidip alacağız. Parazit aşıları yapılacak. Bütün tedavileri yapılacak. Sonra vatandaşın evine bırakılacak. Tatile gidecek yurttaşlarımız kedi ve köpeklerini bize bırakacaklar.

    — Trafiğe disiplin getireceğiz. Yükleme ve boşaltma işleri geceleri yapılacak. Çift sıra park yapılmayacak. Temizlik işleri 24.00'ten sonra yapılacak. Önümüzdeki dönemde 30 bin araçlık bir otopark yapacağız. Hepsi yeraltında olacak.

    OYLAR BÖLÜNÜR MÜ?

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : Twitter
    Sarıgül: Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim ancak bazı şeylere gücü yetmediğini düşünüyorum
    - Rakiplerime başarılar diliyorum. Bizim Şişlili yuttaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Ben 2009 senesinde DSP'nin adayıydım. 2009 seçiminde yüzde 54 oy aldım. CHP'nin adayı Muharrem Sarıgül Bey de yüzde 19 oy aldı. Bizim aramızda çok büyük bir fark var.

    — Oyları bölmekle ilgili bir sorunumuz yok. CHP'nin kurumsal kimliği benim için her şeyin üzerindedir. Bütün demokrat solcuların başarılı olmasını arzu ediyorum.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (788)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, DSP, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Sarıgül, Mustafa Sarıgül, Şişli, İstanbul
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