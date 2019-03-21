THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max'da yazılım hatası var

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 737 Max tipi uçakların seferden kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

© REUTERS / Joshua Roberts Rus havayolu şirketleri, Boeing 737 Max 8 uçaklarının alımını durdurdu

"Bildiğiniz üzere Airbus ve Boeing tipi uçaklar üretildikleri ülkelerde uçuşun elverişliliğine yetkilendiriliyor. Tüm dünyadaki uygulama böyle. Bizdeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz o yetkilendirmeden sonra uçuş izni veriyor. Boeing 737 Max'da maalesef meydana gelen kazalar trajik kazalar. Üst üste iki defa meydana geldi. Burada Boeing'in bir yazılım hatası olduğu görülüyor. Bu yazılım hatasını kısa sürede düzeltmelerini bekliyoruz" diyen Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda biz uçuş emniyeti ve yolcularımızın güvenliğinin temini için 12 uçağımızı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz ile koordineli bir şekilde yere indirdik. Şuanda bunlar uçmuyor. Elbette dünyadaki gelişmeleri takip edip yüzde 100 emniyetli olduğuna inandıktan sonra uçaklarımızı tekrar sefere vereceğiz. Ne zaman vereceğiz? Boeing bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu çalışmasını bitirecek ve Amerikan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşa hazır olduğunu, emniyetli olduğunu deklare edecek, bizim sivil havacılığımız da bunu onaylayacak. Biz yüzde yüz emin olduktan sonra tekrar uçakları sefere vereceğiz. Bu süreç tamamen emniyeti göz önünde bulundurarak devam edecek."

‘THY'NİN ZARAR ETTİĞİ SÖYLEMLERİ YALAN'

Sosyal medyada 'THY zarar ediyor' yönündeki paylaşımları değerlendiren Ekşi, "Türk Hava Yolları'nın zarar ettiğine dair söylenenler, tam tabiriyle yalan. Çünkü biz borsaya açık bir şirketiz, bütün işlemlerimiz denetleme firmaları tarafından denetleniyor ve açıklanıyor. Biz, 2017 yılında 1 milyar dolar kar ettik. 2018 yılında da 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir kar elde ettik. Dolayısıyla böyle karlı sonuçlar elde eden, dünyada en çok noktaya uçan bir firmanın böyle basit ve bu kadar gerçeklerden uzak bilgilerle zedelenmesine hiçbir Türk vatandaşının gönlü razı değildir. Bunu yapanlar bence hem kendilerine hem de ülkemize karşı büyük bir haksızlık içerisindeler" dedi.