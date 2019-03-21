Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı

Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'na gelmeye başlarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 7 bin polisin görev yaptığı kutlama alanında protokol dahil 5 farklı arama noktası kuruldu.
Nevruz kutlamalarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Toplum Partisi Eş Başkanı Berdan Öztürk ve HDP'nin yerel seçimler için ittifak kurduğu 'Kürt Seçim Bloğu' partilerinin temsilcileri birer konuşma yapacak.
BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in aktardığına göre, Nevruz kutlamaları alanında sık sık 134 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven için sloganlar atıldı. Tutuklu bulunan HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının adları tek tek okundu, alandaki insanlar 'buradayım' diye cevap verdi.
- Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarından görüntüler.© Fotoğraf : İHA
- Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması nedeniyle kentteki bazı güzergahlar trafiğe kapatılırken, kutlama alanına gelenler üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı.© Fotoğraf : İHA
- Nevruz etkinliği nedeniyle Diyarbakır genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.© Fotoğraf : İHA
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