Financial Times'a konuşan Yavaş: Bu seçimler, Erdoğan'ın sandıkta yenilebileceğini gösterebilir

Yerel seçimlere bir hafta kala, İngiltere merkezli Financial Times tarafından hazırlanan bir haberde seçimler öncesinde Ankara'nın durumuna mercek tutuldu.
'ANKARA'NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRACAĞIZ'
Seçim çalışmaları kapsamında esnaf, taksiciler ve yerel bir futbol takımına yaptığı ziyaretler sırasında verdiği bir molada Financial Times'a açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankara'nın durumuna ilişkin olarak "Bugün Ankara ile herhangi bir Anadolu şehri arasında bir fark bulunmuyor. Biz Ankara'nın eski kültürel ve tarihi karakterini canlandırarak, turizmi destekleyerek şehrin eski parıltısına yeniden kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
'HÜKÜMET 'NEDEN KAYBETİK?' DİYE SORACAK'
Financial Times'ın 'gerçekçi' olarak tanımladığı Yavaş ayrıca, Ankara'da alınacak bir galibiyetin muhalefete moral desteği olacağını söyledi ve "Hükümet de kendisine 'Neden kaybettik?' diye soracak" ifadelerini kullandı.
With ten days until Turkish local elections, the race to watch is Ankara. The opposition candidate for mayor, Mansur Yavaş, tells the FT that victory would show that “the AKP can be beaten at the ballot box”. https://t.co/4UwuPBBNDr— Laura Pitel (@laurapitel) 21 Mart 2019
İBRAHİM USLU: BAŞA BAŞ DEVAM EDEN BİR YARIŞ OLACAK
Yavaş'ın manifestosunda yer alan "İnsanlar 'Ankaralıyım' dendiğinde kendilerine acınmasından bıkmış durumda" ifadelerinin aktarıldığı haberde, Anar araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun da "Sonuna kadar başa baş devam eden bir yarış olacak" ifadelerine yer verildi.
AK PARTİLİ SEÇMEN KIZGIN: HER ZAMAN ERDOĞAN'A VERDİK, BU SEFER VERMEYECEĞİZ
'ÜLKENİN İFLASINDAN SORUMLULAR'
Bir iç giyim mağazasında çalışan ve 4 kardeşinin de aylar boyunca işsiz olduğunu söyleyen bir kadın ise, "Ailem genellikle AK Parti'ye oy verir, ancak bu sefer onları desteklemeyeceğiz. Onlar ülkenin iflasından sorumlular" dedi.
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