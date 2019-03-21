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14:23 21 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Financial Times'a konuşan Yavaş: Bu seçimler, Erdoğan'ın sandıkta yenilebileceğini gösterebilir

    © AFP 2018 / Adem Altan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (791)
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    Yerel seçimlere ilişkin Financial Times'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da alınacak bir galibiyetin 'Erdoğan için sonun başlangıcı olmasa da' muhalefete moral desteği vereceğini belirterek "Bu seçimler, Erdoğan'ın sandıkta yenilebileceğini gösterebilir" ifadelerini kullandı.

    Yerel seçimlere bir hafta kala, İngiltere merkezli Financial Times tarafından hazırlanan bir haberde seçimler öncesinde Ankara'nın durumuna mercek tutuldu. 

    Mansur Yavaş
    © AA / Aytaç Ünal
    Yavaş: 'Seçilse bile çalıştırmayız' diyorlar
    'İhmal edilen Ankara, Erdoğan'ı küçük düşürmekle tehdit ediyor' başlıklı haberde, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde ulusal güvenlik meselesini öne sürdüğü ve Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıyı 'kullandığı' belirtilerek, muhalefetin 'sağ kanat' adayı Mansur Yavaş'ın ise 'farklı bir mesaja sahip olduğu' belirtiliyor: "Başkentin ekonomisine para pompalamak ve ihmal edilen şehrin servetlerini geri kazanmak istiyor."

    'ANKARA'NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRACAĞIZ'

    Seçim çalışmaları kapsamında esnaf, taksiciler ve yerel bir futbol takımına yaptığı ziyaretler sırasında verdiği bir molada Financial Times'a açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankara'nın durumuna ilişkin olarak "Bugün Ankara ile herhangi bir Anadolu şehri arasında bir fark bulunmuyor. Biz Ankara'nın eski kültürel ve tarihi karakterini canlandırarak, turizmi destekleyerek şehrin eski parıltısına yeniden kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

    'HÜKÜMET 'NEDEN KAYBETİK?' DİYE SORACAK'

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar: Yavaş seçimi çoktan kazandı
    Yavaş ayrıca, gazeteye yaptığı açıklamalarda, bu seçimin cumhurbaşkanı için sonun başlangıcı olduğunu düşünmese de 'Erdoğan'ın sandıkta yenildiğinin mümkün olduğunu' göstereceğini açıkladı. 

    Financial Times'ın 'gerçekçi' olarak tanımladığı Yavaş ayrıca, Ankara'da alınacak bir galibiyetin muhalefete moral desteği olacağını söyledi ve "Hükümet de kendisine 'Neden kaybettik?' diye soracak" ifadelerini kullandı.

    İBRAHİM USLU: BAŞA BAŞ DEVAM EDEN BİR YARIŞ OLACAK

    Yavaş'ın manifestosunda yer alan "İnsanlar 'Ankaralıyım' dendiğinde kendilerine acınmasından bıkmış durumda" ifadelerinin aktarıldığı haberde, Anar araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun da "Sonuna kadar başa baş devam eden bir yarış olacak" ifadelerine yer verildi.

    AK PARTİLİ SEÇMEN KIZGIN: HER ZAMAN ERDOĞAN'A VERDİK, BU SEFER VERMEYECEĞİZ

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ve hayat pahalılığın AK Partili seçmeni de kızdırdığı aktarılan haberde, 2 çocuk annesi Nazlı'nın "Her zaman oyumuzu Erdoğan'a verdik, ancak bu sefer vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

    'ÜLKENİN İFLASINDAN SORUMLULAR'

    Bir iç giyim mağazasında çalışan ve 4 kardeşinin de aylar boyunca işsiz olduğunu söyleyen bir kadın ise, "Ailem genellikle AK Parti'ye oy verir, ancak bu sefer onları desteklemeyeceğiz. Onlar ülkenin iflasından sorumlular" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (791)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Financial Times, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye
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