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14:23 21 Mart 2019
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    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel

    CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den AK Partili Dağ'ın 'Listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı kişiler var' iddiasına yanıt: AKP'lilerin paçaları tutuşmuş

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (791)
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    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi.

    Hamza Dağ
    © AA / Esra Bilgin
    AK Partili Dağ: CHP'nin İzmir meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı kişiler var
    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde 27 kişinin doğrudan ve dolaylı olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yanıt verdi.

    Yücel, "AKP'lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla, mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. Akıllarınca muhalefeti terörle ilişkilendirerek kriminalize edeceklerini, bu suretle seçmenin tekrar kendilerine yöneleceğini sanmaktalar. Bunun bir örneğini dün İzmir'de gördük" dedi.

    'DUYUMLA İNSANLAR YARGILANAMAZ'

    Hamza Dağ
    © AA / Ömer Süt
    AK Partili Dağ: Soyer İzmir'de belediyenin başına geçerse şehirde güvenlik problemleri çıkması muhtemel
    CHP'li Yücel, iddianın duyuma dayandığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

    "CHP'li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir? Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkûmiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi? Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır, gerçeklikle bağını koparmaktır ki hukuk ve insanlık adına utanç verici bir şekilde 'duyum üzerine' denilerek, insanlar yargılanabiliyor ve bu durum bir milletvekili tarafından, çok doğal bir şeymiş gibi basın toplantısıyla açıklanabiliyor. Bu durum avukatlık mesleği adına içler acısı bir durumdur. Duyum üzerine insanları terörist ilan edenler, CHP'yi terörle ilişkilendirmeye çalışanlar bu pis işlerini sürdürdükçe İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu, çirkin ve kirli siyaset tarzlarını görüyor ve aslında İzmirliye yapılan bu hakareti de not ediyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (791)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, PKK, AK Parti, CHP, Hamza Dağ, Deniz Yücel, İzmir
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