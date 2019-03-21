Diyarbakır-Erbil seferleri 18 ay sonra yeniden başladı

Türkiye ile IKBY arasında devam eden uçuşlar 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu sonrası askıya alınmış ardından 27 Mart 2018'de İstanbul-Erbil seferleri yeniden başlamıştı.

Diyarbakır-Erbil seferleri de bugün başladı. 18 aydan sonra ilk uçuş için Diyarbakır Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı ve Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Mehdi Eker, Nevruz günü Anadolujet'in Erbil'e Diyarbakır'dan uçuş düzenlemesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Eker, "Öncelikle bu seferin başlatılması sebebiyle THY'nin Anadolujet Başkanlığı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seferlerin başlamasıyla ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talepler bana aktarıldığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüm, sağ olsunlar onlar gerekli çalışmaları yaptılar. Bu seferlerin, Erbil ile Diyarbakır arasında sadece iki şehrin insanları arasında değil, iki bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı ilişkileri pozitif yönde etkileyecek bir seferdir" dedi.

BİLET FİYATLARI 99 DOLARDAN BAŞLIYOR

Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş ise Diyarbakır ile Erbil arası haftada 3 karşılıklı seferlerin yapılacağını ifade ederek, bilet fiyatlarının 99 dolardan başlayacağını söyledi.