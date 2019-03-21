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15:58 21 Mart 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular

    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (793)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yle ilgili, "Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular" dedi.

    Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, kendisine sert konuştuğu iddiasıyla tepki gösterildiğini, terör örgütlerine sırtını dayadığını söyleyen bir kadına karşı yumuşak konuşulamayacağını söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Soylu, "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, tarihimizin bize emanet ettiği bütün miraslara, geleceğimize, huzurumuza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz" diye konuştu.

    "Doğu ve Güneydoğu'daki 13-14 yaşındaki kızlarımızı analarının kucağından alıp dağa getirip o hayvan Murat Karayılan'a, hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" diyen Soylu, PKK'yı Meclis'e taşıyanların şu aralar yeni bir oyun sergilediğini ileri sürdü.

    Türkiye'nin gelecek 4,5 yıllık seçimsiz dönemde güçlü adım atmasını engellemek için tezgahların kurulduğunu, Millet İttifakı ve Saadet Partisi listelerinde "299 HDP ve PKK ile iltisaklı adayın" bulunduğunu söyleyen Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kendisine 'laf attığını' kaydetti.

    'AHLAKSIZ BİR SEÇİME DOĞRU GİDİYORUZ'

    Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz
    © Fotoğraf : Twitter
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    Soylu, "Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz. Ahlaksız ben miyim, PKK'lı iki tane milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüşü satmaya çalışan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Erbakan niçin Milli Görüş verdi ismini? Milli olduğu için, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz, PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz" diye konuştu.

    Kurulan tezgahı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin canlı yayında açıkladığını, Türkiye'nin doğusu ve batısında diğer partilerle nasıl oy paylaşımı yapıldığının açık olduğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

    'TEMELLİ'NİN YÜZÜNDE MEYMENET YOK'

    Sezai Temelli
    © AA / Miraç Kaya
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    "Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' 'Kürdistan neresi, var mı öyle bir yer? Zehirli dilleriyle her şeyi zehirlemeye çalışıyorlar. Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin.' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular."

    'KARAMOLLAOĞLU, SEN ONLARIN HİÇBİRİNİ TANIMIYORSUN'

    Süleyman Soylu
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Soylu’ya hakaret ettiği öne sürülen Saadet Partililere adli kontrol talebi
    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na seslenen Soylu, şöyle devam etti:

    "Buradan Saadet Partisi Genel Başkanı'na söylüyorum. 74 tane HDP'li, PKK'lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var, PKK'ya haraç toplayanlar var, PKK'ya milislik, kuryelik yapanlar var. İçerisinde PKK'nın yıllarca propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Karamollaoğlu, sen onların hiçbirisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın, hepsinin kardeşlerini listeye yazdın, bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı, CHP yaptı."

    'HDP BİNASINDA MAHKEME KURMUŞLAR, ÇEK-SENETÇİLİK YAPIYORLAR'

    HDP Adana il binasına düzenlenen operasyonla ilgili bilgi veren Soylu, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (793)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Milli Görüş, Saadet Partisi, TBMM, HDP, CHP, Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan, Mansur Yavaş, Süleyman Soylu, Sezai Temelli, Denizli
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