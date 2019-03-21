'Kızım Rabia Naz'ın ölümü örtbas edildi' diyen baba Şaban Vatan gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı. Şaban Vatan, kızının ölümünde siyasilerin parmağı olduğu ve cinayetin aydınlatılmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Giresun'da Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 günü yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, emniyet müdürünü aradığını ve baba Vatan'ın gözaltına alındığını teyit ettiğini aktardı.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Şaban Vatan'ın gözaltına alınma gerekçesi ise öğrenilemedi.

Şaban Vatan'ın eşi Atika Vatan sosyal medyadan bir video yayınlayarak, "Sabah eşimi ifadeye çağırdılar. Gözaltına alındığını öğrendim. Telefonuna el konuşmuş, kendisine ulaşamıyorum, konuşamıyorum. Bunu herkesin duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise #RabiaNazınÖlümüAydınlatılsın etiketiyle çağrı yapıldı.

​Rabia Naz'ın intihar ettiği ileri sürülmüş, ancak baba Vatan kızının araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti. Baba, edindiği bilgelere göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Konuyla ilgili dün Giresun Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğunu, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiği belirtilmişti.