Erdoğan: CHP'ye gönül veren kardeşlerim yalancının peşinden gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Sabah akşam yalan söylüyor" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakıyorsun hâlâ benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor" ifadesini kullandı. Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde raylı sistem araştırma ve test merkezi kurulacağını açıkladı.

Eskişehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk yerli otomobilimiz Devrim'i Eskişehir'de ürettik. Ama ne acıdır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi" dedi.

Erdoğan, "CHP, Keban'a 'kurbağalara göl mü yapıyorsunuz' diye karşı çıktı. Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksini diyerek senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi. Yavuz Sultan Selim'i yaptığımızda, Marmaray'ı yaptığımızda bu CHP zihniyeti hep karşı çıktı. Neden? Yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor da ondan. Şimdi savunma sanayiinde hamleler yapıyoruz. Burada TAİ var. Uçaklarımızın ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"'17 yıldır ne yaptınız?' diyor, bu adam herhalde bakar kör. Eskişehir'deki yatırımları senin belediyelerin değil biz yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu kazandırdık. Bu adamlar sabah akşam yalan. Bakıyorsun hâlâ benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor."

'BURANIN BELEDİYE BAŞKANI BIRAKIN STAT YAPMAYI ESKİŞEHİRSPOR'A BİLE SAHİP ÇIKMIYOR'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dünyanın en büyük 10 projesinden altısını ülkemizde yapıyoruz. Herbirini ayrı sabote etmek için ayrı çalışıyor. Ellerinde olsa savunma sanayiinde dışarıya bağımlı hale getirecekler. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek. Darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemizi ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

— '17 yıldır ne yaptınız?' diyor, bu adam herhalde bakar kör. Eskişehir'deki yatırımları senin belediyelerin değil biz yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu kazandırdık. Bu adamlar sabah akşam yalan. Bakıyorsun hâlâ benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor.

— Ya buranın belediye başkanı bırakın stat yapmayı Eskişehirspor'a bile sahip çıkmıyor. Eski stadın yerine yapacağım millet bahçesine başladık. Eskişehir'e millet kıraathanesi açacağız kekler bizden, simit bizden, yanına çorba ister, o da bizden. Niye, sizler bize bu milletin emanetisiniz.

'BELEDİYE BAŞKANIN SANA BAKA BAKA KARARIYOR'

- Hatay için ne dedi biliyor musunuz? Yalana bak yalana. 'Açtım belediye başkanımıza baraj var mı diye sordum, yok dedi' diyor. Belediye başkanın sana baka baka kararıyor.

— 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin.

— Man Adaları'nda 2.5 milyon tazminat kazandım. Yargıtay'ı bekliyoruz, karar geldiğinde alacağım Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. 'Çiftçilerimiz aç, şöyle böyle 'diyor. Eskişehirli çiftçilerimize 1.6 milyar tutarında tarımsal destek vedik.

ESKİŞEHİR'E RAYLI SİSTEM ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ

© AA / Murat Kula Erdoğan: CHP tabanı hak ettikleri dersi verecek

- Anadolu Üniversitemiz bünyesinde uluslararası raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi her şeyi hazır. Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Merkezin temelini atıyoruz, açılışını da önümüzdeki sene gerçekleştiriyoruz. Testlerimizi artık yurtdışında yapmak zorunda kalmayacağız.

— Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Biz senin gibi yalan söylemiyoruz, üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde Eskişehir'i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz.

— Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini ülkemize milletimize boşalttığını anlayamazlar. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?

'31 MART AKŞAMI ESKİŞEHİR'DEN MÜJDEYİ BEKLEYELİM Mİ?'

— Eskişehir'in bir alt geçidi ya da üst geçidi var mı? Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz.

— CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin 31 Mart'ta bu devranı döndürelim ve CHP'yi bu adamdan kurtaralım.31 Mart akşamı Eskişehir'den müjdeyi bekleyelim mi?