Serdar Turgut: Atatürk'ün duruşu Erdoğan'ın şahsında ayaktadır ve güçlüdür

Turgut, ABD'de bulunduğu dönemde Washington'daki yöneticilerde 'takıntı düzeyinde bir Erdoğan nefreti' gözlemlediğini açıkladı.
'ARTIK KONUŞULMAMAYA BAŞLAMASI İYİ BİR GELİŞME OLMAYABİLİR'
"Erdoğan'dan kurtulmak için yönetimin her biriminden öneriler akıyordu" diyen Turgut ayrıca, o dönemde Washington'da Erdoğan'a yönelik suikast iddialarının konuşulduğunu iddia etti ve şunları söyledi:
"O günlerde CIA Başkanı olan Mike Pompeo ile cep telefonuyla konuşacak kadar yakın olan çok ünlü gazeteci arkadaşım bir sohbetimizde 'Uzunca süredir suikast lafı edilmiyor birimlerde' demişti. Bunu duyunca hem şaşırmış hem de ürkmüştüm ve 'Dediğin gibi artık konuşulmuyorsa belki akılları başlarına gelmiş olabilir' demiştim. Gazeteci arkadaş ise 'Artık konuşulmamaya başlanması sandığın gibi iyi bir gelişme olmayabilir. Bu bazı şeylerin uygunlaşmaya başlandığını, karanlık operasyonların başladığını da gösterebilir' diye konuşmuştu."
'KURULU DÜZENE SAVAŞ AÇTI'
"21. yüzyılda kendilerine kontrollerinde yeni bir dünya yaratmak için uğraşan tüm karanlık güçler önlerindeki tek güçlü engelin Türkiye ve onun liderinin olduğunu görüyorlar."
'İNSANLAR ONA BİR KEZ DOKUNMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'
Erdoğan'ın aynı zamanda dünya çapında bir figür haline geldiğini söyleyen Turgut ayrıca, "Erdoğan'ın katıldığı toplantılara gelen çeşitli ülkelerden insanlar ona bir kez dokunmak, tek bir laf etmek için uğraşıyorlar. İçimi gururla dolduran bu manzara zaten bildiğim bir gerçeği bana tekrardan hatırlatıyor, Türkiye adaletsiz bir dünya düzenine karşı mücadele vermekte, bu düzene gerekirse tek başına karşı durmaktadır" diyerek 'Atatürk çizgisinin' Erdoğan tarafından uygulandığını söyledi.
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