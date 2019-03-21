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17:34 21 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Serdar Turgut: Atatürk'ün duruşu Erdoğan'ın şahsında ayaktadır ve güçlüdür

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Atatürk çizgisinde anti-emperyalizm savaşı verdiğini' belirterek "Atatürk'ün duruşu Erdoğan'ın şahsında ayaktadır ve güçlüdür" ifadelerini kullandı. Turgut ayrıca, iki yıl önce Washington'da Erdoğan'a yönelik suikast söylentilerinin konuşulduğunu iddia etti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Serdar Turgut: Washington'dan bir tanıdığım, 'Karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var' dedi
    Habertürk yazarı Serdar Turgut, 'Erdoğan her zaman hedefte oldu' başlıklı yazısında ABD'nin yönetim kademelerinde 'yoğun bir Erdoğan düşmanlığı' olduğunu öne sürdü ve "Ulusal güvenlik ve dış politika üzerine yazılar yazmak için Washington'a 2 yıl önce geldiğimde ve eskiden tanıdığım kaynakları yeniden aktive etmeye başladığımda, yönetimin hemen her kademesinde yoğun bir Erdoğan düşmanlığı olduğunu görmüştüm" ifadelerini kullandı. 

    Turgut, ABD'de bulunduğu dönemde Washington'daki yöneticilerde 'takıntı düzeyinde bir Erdoğan nefreti' gözlemlediğini açıkladı.

    'ARTIK KONUŞULMAMAYA BAŞLAMASI İYİ BİR GELİŞME OLMAYABİLİR'

    "Erdoğan'dan kurtulmak için yönetimin her biriminden öneriler akıyordu" diyen Turgut ayrıca, o dönemde Washington'da Erdoğan'a yönelik suikast iddialarının konuşulduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

    "O günlerde CIA Başkanı olan Mike Pompeo ile cep telefonuyla konuşacak kadar yakın olan çok ünlü gazeteci arkadaşım bir sohbetimizde 'Uzunca süredir suikast lafı edilmiyor birimlerde' demişti. Bunu duyunca hem şaşırmış hem de ürkmüştüm ve 'Dediğin gibi artık konuşulmuyorsa belki akılları başlarına gelmiş olabilir' demiştim. Gazeteci arkadaş ise 'Artık konuşulmamaya başlanması sandığın gibi iyi bir gelişme olmayabilir. Bu bazı şeylerin uygunlaşmaya başlandığını, karanlık operasyonların başladığını da gösterebilir' diye konuşmuştu."

    'KURULU DÜZENE SAVAŞ AÇTI'

    David Satterfield
    © AFP 2019 / Karim Sahib
    Habertürk yazarı Turgut: ABD Kongresi, Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayını onaylamayabilir
    Erdoğan'ın 'kurulu düzene savaş açtığını' ve bu yüzden ABD'nin hedefi haline geldiğini öne süren Turgut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan savaşın bugün Erdoğan tarafından devam ettirildiğini söyledi:

    "21. yüzyılda kendilerine kontrollerinde yeni bir dünya yaratmak için uğraşan tüm karanlık güçler önlerindeki tek güçlü engelin Türkiye ve onun liderinin olduğunu görüyorlar."

    'İNSANLAR ONA BİR KEZ DOKUNMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'

    Erdoğan'ın aynı zamanda dünya çapında bir figür haline geldiğini söyleyen Turgut ayrıca, "Erdoğan'ın katıldığı toplantılara gelen çeşitli ülkelerden insanlar ona bir kez dokunmak, tek bir laf etmek için uğraşıyorlar. İçimi gururla dolduran bu manzara zaten bildiğim bir gerçeği bana tekrardan hatırlatıyor, Türkiye adaletsiz bir dünya düzenine karşı mücadele vermekte, bu düzene gerekirse tek başına karşı durmaktadır" diyerek 'Atatürk çizgisinin' Erdoğan tarafından uygulandığını söyledi.

    Etiketler:
    köşe yazısı, iddia, suikast, Habertürk, CIA, Serdar Turgut, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Amerika, Türkiye
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