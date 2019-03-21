e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

e-Devlet Kapısı üzerinden, ‘risk merkezi raporu’ başvurusu, ‘adıma tescilli araç’, kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri yapılabilecek.

www. turkiye .gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince ‘risk merkezi raporu' başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ‘adıma tescilli araç' (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığı'nca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.