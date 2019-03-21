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17:33 21 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yenişafak yazarı: Ankara'da Mansur Yavaş seçimi alır, epey bir farkla alır

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (797)
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    Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, "Ankara'da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır. Şayet Mansur Yavaş'ın rakibi Özhaseki değil de, Gökçek olsaydı yine alırdı" diye yazdı. Aksoy, İstanbul'da yarışı Binali Yıldırım'ın, İzmir'de ise Tunç Soyer'in kazanacağı tahmininde bulundu.

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
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    AK Parti seçmeninin Ankara'da kaybedilecek seçimin faturasını 24 yıl Ankara'yı yöneten Melih Gökçek'e keseceğini ileri süren Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ise seçimi az bir farkla alabileceğini belirtti.

    Aksoy, İzmir'de CHP'nin adayı Tunç Soyer'in seçimi alacağını, Nihat Zeybekci de AK Parti'nin oylarını yükselteceğini söyledi.

    Aksoy'un yerel seçimlere ilişkin Ankara, İzmir ve İstanbul değerlendirmelerinin yer aldığı 'Tahminimi söyleyeyim…' başlıklı yazısı şöyle:

    'RAKİBİ ÖZHASEKİ DEĞİL GÖKÇE OLSA YAVAŞ YİNE ALIRDI'

    "Ankara'da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır… Şayet Mansur Yavaş'ın rakibi Özhaseki değil de, Gökçek olsaydı yine alırdı.

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    © AA /
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    Özal, 89 yerel seçimlerini niçin kaybettiyse, Gökçek de bu seçimlere aday gösterilseydi, benzeri bir durum yüzünden kaybederdi.

    Bizim memlekette Cumhuriyet devrimlerinin hepsi tartışılmıştır, konuşulmuştur, ağır şekilde eleştirilmiştir. Fakat…Halkın gönül rızası ile kabul ettiği, itiraz etmediği tek şey 'seçme ve seçilme' hakkı olmuştur.

    Millet en çok bunu sevmiştir… Cumhuriyet, seçme ve seçilme hakkını halka vererek kök salmıştır. Halk, kendi kahramanını kendisi var etmiştir. Benim seçtiğim, benim istediğim, hikayesine ortak olduğum birisi beni yönetecek, demiştir.

    Bizim halk, yönetime, ya da yönetimin gücüne dolaylı olarak, yandan ortak olanları gördü mü, uzaklaşmıştır. Bizim halk, 'proje isimlere' hiçbir zaman itimat etmemiştir. Kim olursa olsun, etmemiştir.

    'AK PARTİ SEÇMENİ ANKARA'DA FATURAYI GÖKÇEK'E KESER'

    Bir şey sorayım… Melih Gökçek, belediye başkanıyken Osmanlıspor'un maçlarında en az 10, hatta 15 bin taraftar oluyordu. Nerde o taraftarlar, nereye gittiler?

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş'tan Özhaseki'ye: Tecrübeliyse Gökçek daha tecrübeliydi, devam edeydi madem
    Neden yoklar?.. Yahu zaten yoklardı ki… Zaten hiç olmamışlardı ki… Belediyenin çalışanı, şusu, busu biniyorlardı otobüslere, sanal bir kalabalık oluşturuyorlardı.

    Gökçek'in kulüp başkanı olan oğlu da spor dünyasında kendine bir yer açıyordu, zemin oluşturuyordu. Kızmaya, bağırıp çağırmaya gerek yok, işin gerçeği buydu…

    Şimdi başkanlık gitti, tribünler boşaldı. Sanal proje sporda da, siyasette de, hayatın içinde de tutmaz. Bugün paranla yazdırırsın, paranla konuşturursun, paranla taşırsın, yarın ilk fırsatta daha çok parası olanın yanına giderler, dönüp sana doğru…

    Neyse… Kişiler önemli değil, ne Gökçek'i, ne çocuklarını tanımam, bilmem. Fakat şunu bilirim… AK Parti seçmeni, Ankara'da kaybedilecek seçimin faturasını 24 yıl Ankara'yı yöneten Melih Gökçek'e keser.

    'YILDIRIM SEÇİMİ ALIR AMA EPEY BİR FARKLA ALAMAZ'

    seçim, sandık
    © AA /
    ADA Araştırma, İstanbul için son seçim anketini açıkladı
    Gelelim İstanbul'a… Binali Yıldırım seçimi alır ama epey bir farkla alamaz. Ben de, İstanbul'a aday gösterilmesini, partisi adına doğru tercih olarak görenlerdenim.

    Hayat sürprizlerle doludur… Her şey olabilir ama Binali Yıldırım, kazansa da, kaybetse de davranışlarında bir değişiklik olmayacağı izlenimi veriyor. Vatandaş onun iddiasız gibi görünen gücünü seviyor. Seçmende uyandırdığı bu hisle seçimi alır gibime geliyor.

    Daha ileri gideyim… Binali Yıldırım, 31 Mart gecesi seçimi kazansın… İlk işi Ekrem İmamoğlu'nu arayıp üzülmemesini, siyasette önünün açık olduğunu, devam etmesi gerektiğini söylemek olacaktır. Bundan eminim…

    'İZMİR'DE SOYER SEÇİMİ ALIR, ZEYBEKCİ AK PARTİ'NİN OYLARINI YÜKSELTİR'

    Peki İzmir?.. İzmir, isimler üzerinden değil de, ideolojik kamplar üzerinden yorumlanabilir, bunu herkes kabul ediyor zaten.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    İzmir, kendini bir yerde konumlandırdı, kımıldamıyor. İzmirliler belki haklıdır, belki haksızdır bilemem, fakat görüntü bu.

    Sonuç itibarıyla… Tunç Soyer seçimi alır, Nihat Zeybekci de AK Parti'nin oylarını yükseltir.

    Önemli bir not daha ekleyeyim… Görevden alınan, ya da istifa ettirilen belediye başkanlarının şehirlerinden çıkacak sonuçlar çok önemli. Siyasetin sağ tarafını baştan aşağıya dizayn edecek kadar önemli. İşin o tarafını da izleyelim."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (797)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Tunç Soyer, Nihat Zeybekci, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Ankara, İstanbul, İzmir
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