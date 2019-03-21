Erdoğan: Son günlerde biti tekrar kanlanan terör örgütüne bulunduğu yerleri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında gittiği Kütahya'da düzenlenen mitingde "Son günlerde biti tekrar kanlanan örgüte bulunduğu yerleri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kütahya bizim iftihar kaynağımız, gurur vesilemiz. Kütahya 24 Haziran'da bizi yalnız bırakmadı.

Yüzde 71.5 ile şahsıma cumhurbaşkanlığı görevi veren Kütahyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. İçeride de ve dışarıda 7 düvel birleşti.

31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçim aynı zamanda bir beka seçimidir.

Suriye'deki operasyonlarımızı sürdürebilmek için seçimden güçlü çıkmalıyız.

Güneyimizde kurulan terör koridorunun önünü kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Ezan ve bayrak düşmanlarına ders vermek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Sandığa gitmemek yok. Hepimiz sandığa gideceğiz Gitmeyen dost ahbap yaranı da alıp götüreceğiz.Bugün Nevruz bayramı. Nevruzun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını istiyorum.

Nevruz yeni başlangıçların, kardeşliğin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz temsil ettiği bu değerlere uygun kutlanmalı.

Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için Nevruz gibi Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi suiistimal edenler oldu.

Laiklik dediler Gazimizin annesinin başındaki örtüyü genç kızlarımıza çok gördüler.

CHP bir yandan 'Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyor diğer yandan Kandil'in uzantılarıyla ittifak yapıyor.

Rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez. Bukalemun olsa bu kadar sık renk değiştirmez.

CHP'de bugün Kandil'in hatrı Gazi'ninkinden çok daha fazla sayılıyor.

HDP Eş Başkanları CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor.

CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Bu adama oy verecek misiniz? Bay Kemal ‘YPG bize saldırmaz' diyor. Böyle bir adamın bekayı anlaması mümkün mü? Bay Kemal istikametini kaybetmiş, ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor.

© AA / Volkan Furuncu Erdoğan: CHP'ye gönül veren kardeşlerim yalancının peşinden gidiyor

Kütahya 14 milyon katrilyon yatırımımız var.

Muhalefet uzanamadığı üzüme ‘koruk' diyor. CHP Genel Başkanı kendi yatırımlarından bahsetmek yerine sürekli onlara rağmen yaptıklarımızı anlatıyor.

17 yılda çiftçilerimize 5 katrilyon liralık destekleme ödemesi yaptık. 913 milyon tarımsal destek verdik.

Yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart çok önemli.

Son günlerde biti tekrar kanlanan örgüte bulunduğu yerleri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."