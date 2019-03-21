Denizli'de depremzedelere kira yardımı yapılacak

Denizli Valisi Hasan Karahan, yaptığı açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için ekiplerin durmaksızın çalıştığını söyledi.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından saptadıkları eksikleri not aldıklarını, bunları hızla gidereceklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Devletimiz onlara şefkatli ellerini uzatmaya devam edecek. Afet bölgesine 960 çadır, 3 bin battaniye, 350 nevresim ve çarşaf, 900 yatak dağıtımını gerçekleştirdik. Evleri ağır hasarlı depremzedelere kira yardımı yapılacak. Yardım, yarından itibaren ilgili kurumlara aktarılacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanılması için hazır olacak."

Bölgede 127 askerin çadır kurma işlemlerine yardımcı olduğunu dile getiren Karahan, bölgede her gün 2 bin 500 kişilik yemek çıkarıldığını, aç ve açıkta kimseyi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

© AA / Emin Mengüarslan Denizli depreminden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Deprem sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan Kızılay ve AFAD gibi kurumların bölgedeki çalışmaları sürüyor. Geceyi Kızılay'ın kurduğu çadırlarda geçiren bölge sakinleri, yaşadıkları şoku atlamaya çalışıyor.

Ucarı Mahallesi'ne gelerek inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Evinin bulunduğu yerde ev yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız, 'ben başka yerde olmak istiyorum' diyen olursa ona yönelik deprem konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz" şeklindeki açıklaması depremzedelerin konutlarıyla ilgili sıkıntılarını giderdi.

Denizli Valiliğinin "ağır hasarlı evler için kira yardımı yapılacağı" açıklaması da evleri yaşanmaz hale gelen Denizlililerin kalacak yer sorununa çözüm oldu.

'ÇADIRLAR KURULDU, YEMEKLER VERİLİYOR, GÜZEL BİR ŞEY'

© Fotoğraf : İHA Denizli’de artçı sarsıntılar sürüyor

Ucarı Mahallesi'nde yaşayan ve evi hasar gören Ramazan Ünlü, bir afet yaşadıklarını, daha büyüğünü yaşamamak için dua ettiklerini belirtti.

Deprem sırasında kahvaltı yaptıklarını, sarsıntı nedeniyle yemeklerin üzerine toprak, kiremit düştüğünü kaydeden Ünlü, "Bu Allah'ın takdiri ama devletimiz sağ olsun. Ne aç, ne açık, ne susuz koydu. İhtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

Ünlü, hasarlı evinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun, kendisine "gereken ne varsa yapılacak" dediğini aktardı.

Aynı mahallenin sakinlerinden Perihan Ünlü de evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu, geceyi Kızılay çadırında geçirdiklerini anlattı.

Ünlü, Bakan Soylu'nun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mustafa Sağ ise deprem nedeniyle komşusunun evinin yıkıldığını, kerpiç altında kalan bir çocuğun çıkartılmasına yardımcı olduklarını kaydetti.

Soylu'nun ev sahipleriyle sohbet ettiğini belirten Sağ, "(Bakan Soylu'ya) En kısa zamanda bu işleri halletmemiz lazım dedim. 'Yapacağız, hiç tereddütte kalmayın' dedi. Mutluyum. İnşallah bu fakir fukara yuvalarına kavuşur" diye konuştu.

Depremden kısa süre sonra devletin ilgili kurumlarının bölgeye geldiğine dikkati çeken Sağ, "Kızılay geldi yemek verdi. Kısa zamanda toplandılar, herkese yardımcı oldu. Çadırlar kuruldu, yemekler veriliyor, güzel bir şey" dedi.

Gülsüm Ünlü de "Allah razı olsun herkes geldi, Kızılay, Bakanlar… 'Elimizden geleni yapacağız' dediler. Her şeyimize koşuyorlar" ifadelerini kullandı.