Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yüksek kalitede petrol keşfettik

© AA / Celal Güneş Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt il merkezinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Dönmez, şunları söyledi:

"Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah bin varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz''.

'İLK DEFA YERİN 3500 ALTI ÇATLATILARAK PETROL KEŞFİ YAPTIK'

"Bu gün ilklerle dolu üç sahamızla ilgili yeni keşifleri milletimizle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Bakan Dönmez, "Diyarbakır'daki mermer bir sahamızla yerin 3 bin 500 altı çatlatılarak Türkiye Petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldı. Eskiden klasik olarak sondajla iniliyordu, varsa çıkarabildiğimizi çıkarıyorduk. Ama bazı yerlerde petrol ve gaz çok sıkışık olduğu için onu çıkartamıyorsunuz. Çatlatmanız gerekiyor. ilk defa Türkiye'de petrol çatlatma yöntemiyle Diyarbakır'da keşif yaptık. Bu ne demek, dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimi yapan ülkeler arasında yer almış olduk. İlk kez denemiş olduğumuz bu operasyonda yüksek basınca rağmen üretimi de gerçekleştirme imkanına sahip olduk. 3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek olan bu kuyumuz bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olmuş olacak. Sahada bulduğumuz yüksek kalite değerine sahip petrol dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip, inşallah sahada ki 5 milyon varillik petrolü de hızla ekonomimize kazandıracağız" şeklinde konuştu.