Kurtulmuş: Dünya Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır".

Dünya Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 21 Mart 2019