HDP tarafından “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla düzenlenen Nevruz için sabah erken saatlerde onbinlerce kişi Nevruz alanına doğru yürüdü. Alanın dört bir tarafı polis bariyerleri ile kapatılırken, girişler detaylı aramalardan sonra sağlandı. Kentin dört bir tarafından yapılan yürüyüşler ile kontrol noktalarından geçen kitlenin alana varmasıyla sayı yüzbinleri buldu.
ALANDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kısa bir süre sonra kontrol noktaları önünde büyük bir kalabalık oluşurken, kitlenin alana girmesi saat 14:00’ü buldu. Kutlamayı 268 yerli ve yabancı gazeteci izledi. Nevruz alanına yöresel kıyafetleriyle gelen kadın ve gençler alanda renkli görüntüler oluşturdu. Yaşlı, kadın, çocuk her yaştan vatandaşın katıldığı Nevruz kutlamaları halaylarla başladı. Nevruz ateşinin yakılması ile birlikte alandaki coşku ikiye katlandı.
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Sputnik objektifinden Diyarbakır Nevruzu© Sputnik / Sertaç Kayar
LEYLA GÜVEN: HALKIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ
134 gündür açlık grevi eyleminde olan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan ve Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in annesi Havva Gezen ve babası Şehmus Gezen Nevruzun onur konukları oldu. Leyla Güven, Diyarbakır Newroz’una mesaj gönderdi. Güven mesajında “Kahraman halkımız; zafer çok yakındır. Bahar geldi artık. 2019 yılında tecridi kıracağız ve halkımızı özgürleştireceğiz. Bütün dünya halkları iyi bilmelidir ki; tecrit içinde bir yaşamı asla kabul etmeyeceğiz. 2019 yılı direnişimiz ile Kürt ve Kürdistan halkının direniş yılı olacaktır” dedi.
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