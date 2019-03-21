Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum".
Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/WFfEyPJSnh— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Mart 2019
Erdoğan'ın Nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı.
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