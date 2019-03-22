AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu

Yapılan incelemede Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel merkezlerinin söz konusu yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği belirlendi.
Ayrıca Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisinin 2017 yılında edindiği taşınmaz ve değeri 100 TL'yi aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermedikleri belirlendi.
Yüksek Mahkeme bu nedenlerle söz konusu partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı.
AYM ayrıca 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.
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