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07:19 22 Mart 2019
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    Aziz Kocaoğlu

    Kocaoğlu: Gördes Barajı'nın parasını ödüyoruz ama su alamıyoruz, altı delik

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (808)
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    Sözcü yazarı Uğur Dündar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, "İzmir'e suyu biz getirdik" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepkisini aktardı. Buna göre Kocaoğlu, "Gördes Barajı'nı yaparak İzmir'e su verdiklerini söylüyorlar. Gördes Barajı'nın parasını ödüyoruz ama barajdan su alamıyoruz. Çünkü su yok, altı delik" dedi.

    Uğur Dündar, Sözcü'de "Burası İzmir çukuru, buraya gelen boyunun ölçüsünü alır gider" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hedefteki belediyelerden biri de İzmir. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve diğer parti sözcüleri koro gibi hep aynı şeyleri söylüyorlar. Örneğin Gördes Barajı'nı kendilerinin yaptığını ve kente en zor zamanında buradan su verilmesini sağladıklarını dile getiriyorlar. Dolamışlar ağızlarına Gördes Barajı'nı, her fırsatta 'Eğer bu barajı yapmasaydık, İzmir susuzluktan yanardı' demeye getiriyorlar" ifadesini kullandı.

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    Dündar, yazısının devamında şunları kaydetti:

    "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önceki gün Ödemişte idi. Baraj konusundaki gerçekleri açıklamadan önce, üreticilerin yüzünü güldürdü. Ülke tarım ve hayvancılığının büyük sıkıntılar içinde olduğu şu süreçte, yerelden kalkınma modeli kapsamında kooperatif çatısı altında örgütlenen üreticilere koyun ve keçi dağıtarak şunları söyledi:

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    ‘Bana birisi gelse dese ki ‘İzmir Modeli'nin örneğini göster', benim göstereceğim yer Tire, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Beydağ'dır. ‘Tire Süt' bugün zincir mağazaların hepsinde var. Ödemiş'e bugüne kadar 213 milyon liralık yatırım yapmışız. Bu, birçok belediyenin bütçesinden kat be kat yüksek. Eğer vatandaşlarınızla aranızda güven tesis edebildiyseniz, yol yürümek için önemli bir basamağı çıkmışsınız demektir. Koyun-Keçi Birliği ile yaptığımız sözleşme gereği yoğun bir şekilde eğitim verdiğimiz üreticilere dağıtım yapıyorduk. Ancak bizim dışımızda bir şeyler oldu. Tarım İl Müdürü, birliğe kayyum olarak atandı. Bugüne kadar dağıttığımız küçükbaş hayvan sayısı 10 bine yaklaştı; yavrulayanlarla birlikte 20 bini aştı. Bu gecikmeyi yaşamasaydık, bu sayı iki katına çıkacak, sürümüz daha da büyüyecekti.'

    Başkan ayrıca 4 milyon 250 bin fidanı Ödemiş Bademli Kooperatifi'nden satın alıp, onlara da gereken sağladıklarını belirtti.

    Sonra da sözü meşhur Gördes Barajı'na getirdi.

    Meğer iktidar kanadının her fırsatta övündüğü barajın parasını İzmir Büyükşehir Belediyesi ödüyor ama su alamıyormuş!..

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    Barajın altı delikmiş, su tutmuyormuş da ondan.

    ‘Gördes Barajı'nı yaparak İzmir'e su verdiklerini söylüyorlar. Gördes Barajı'nın parasını ödüyoruz ama barajdan su alamıyoruz. Çünkü su yok; altı delik. ‘Altı delik' diyorum. İl Başkanı ‘nereden biliyorsun, altına mı baktın?' diyor. Su tutmuyorsa altı deliktir kardeşim.'

    Virgülüne dokunmadığım konuşmasında aynen bunları söyledi Başkan Kocaoğlu.

    Sözlerine noktayı koyarken de kendisi hakkında atıp tutanlara şu mesajı göndermeyi ihmal etmedi:

    ‘Burası İzmir çukuru, gelen boyunun ölçüsünü alır, gider.'"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (808)
    Etiketler:
    delik, Baraj, belediye, yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Nihat Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Türkiye
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