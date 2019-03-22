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08:50 22 Mart 2019
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    Turgay Tanülkü

    Turgay Tanülkü: Bu devlete ve millete küsülmez

    © Flickr /
    Türkiye
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    Oyuncu Turgay Tanülkü “Bu devlet ve millete küsülmez. Ayakta durmalıyız. Benim bütün kavgam da bu. Çocuklarımın kavgası da bu. Daha büyük olmak. Daha büyük bir aile olmak” dedi.

    Turgay Tanülkü, Yeni Şafak'tan Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında yıllardır cezaevlerinde mahkûmlar için Son Kuşlar tiyatro oyununu sergileyen Tanülkü, şunları söyledi:

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    © Fotoğraf : Instagram
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    "Benim zamanımda 70'lerde çoğu kişiler de bilir. İdama giden ağabeylerimizden biri demişti ki: "Bu devlet ve millete sakın küsmeyin. Bizim derdimiz yasalar" diyordu. Onun için bu devlete ve bu millete küsülmez. Ayakta durmalıyız. Benim bütün kavgam da bu. Çocuklarımın kavgası da bu. Daha büyük olmak. Daha büyük bir aile olmak."

    Tanülkü, Çelik'in "Hayatta tahammül edemediğiniz, katlanamadığınız olay ya da insanlar var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    "Benim cezaevinde beraber yattığımız ağabeylerim var. Onlar da Beyoğlu'nda yaşıyorlar. Bazen buluşuruz ve Beyoğlu'nda yürürüz. Bir gün yanımızdan geçen bir genç 'of' çekti. ‘Sen neye of çekiyorsun ya' dedik. Biz yıllarca ceza yatmışız 'of' çekmemişiz. Adam Beyoğlu'nda gezerken 'of' çekiyor. Özgürlüğün kıymetini bilmeyen insanlara tahammül edemiyorum. Sokakta eskiden ıslık çalarak gezenler vardı. Şimdi dışarı çıkıyorsun herkesin yüzü düşmüş. Herkes sıkıntıda.

    İnsan olmamızda en büyük etken annemiz. Nur içinde yatsın. Aynı çorbayı 3 gün önümüze koyunca biraz isyan ederdik. Kaşıklarken isteksiz olurduk. Annem de ‘Sokağa bakın' derdi. Anlamazdım o zaman. 7-8 yaşındaydım. Sokağa bakmayı öğrendiğimde yaşım 16'ydı. 17 yaşında cezaevine girdim. Sokakta bizden daha fena durumda olanlar var. Çocuklarıma da hep öyle diyorum."

    Etiketler:
    küskünlük, Millet, devlet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV, Yeni Şafak, Turgay Tanülkü, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
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