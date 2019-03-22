Altaylı: Bir gün Arınç’la aynı fikirde olacağımı rüyamda görsem inanmazdım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın "Erdoğan'a 'Sorumlulukları paylaşın, Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya bana görev verin' dedim" ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Bir gün Bülent Arınç’la aynı fikirde olacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama aynı fikirdeyim" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Milletleri utandıran liderler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir gün Bülent Arınç'la aynı fikirde olacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama aynı fikirdeyim" ifadesini kullandı.

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Arınç, tecrübeli, önemli görevler üstlenmiş, devlet birikimine sahip olmuş eski politikacıların veya liderlerin, devlet tarafından değerlendirilmesinin ülke adına doğru olacağını söyledi geçenlerde.

Arınç'ın kastettiği Gül'ün, Babacan'ın, kendisinin ve benzeri birtakım başka politikacıların bir kenara atılmaması gerektiği.

Üstelik dönem, Arınç'ın bu önerisine çok uygun.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların yanında ya da üzerinde birtakım politika kurulları var.

Bu kurullar bazı deneyimli eski politikacıların, deneyimli üst düzey eski bürokratların hizmete devam etmesi ve deneyimlerin genç kuşaklara aktarması için çok önemli ve çok değerli yerler olabilir.

Çünkü o deneyimler genelde devlete çok pahalıya mal olmuş oluyor.

Çöpe atılması kaynak israfından başka bir şey değil."