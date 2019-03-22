Meteoroloji'den son tahminler

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların Türkiye genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- İllere göre hava durumu şöyle:
- İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- VAN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
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