Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Saldırgan hayatının geri kalan kısmını tek başına hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da konuşan Peters geçen hafta camilere düzenlediği saldırıda 50 kişiyi öldüren saldırganın hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti. Peters, "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez" diye konuştu.