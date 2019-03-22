Kayıt
11:55 22 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Dolar - TL

    'Bugünlerde TL açısından iyimser olmak çok zor'

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 62

    Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.

    ABD Merkez Bankası'nın, faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı mesajı gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oldu. TL'de ise Fed kararları ilk etki olarak sert değer kazancına neden olsa da bu kazanımların neredeyse tamamı ortadan kalkmış durumda.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA /
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Dolar seçimden sonra daha da düşecek
    Türk Lirası; Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere lokallerin 6 aydır aralıksız her hafta devam eden döviz alımlarının da etkisiyle dün dolar karşısında kazanımlarını koruyamayan tek gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

    Dolar/TL, Fed kararı öncesi 5.4850 civarında işlem görürken, karar sonrası gece saatlerinde 5.4069'a kadar gerilese de dün günü 5.46'nın hemen üzerinde tamamlayarak neredeyse Fed öncesi seviyelere yeniden yükselmiş oldu. Kur bugün saat 10:25'de 5.4760 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.2380'de bulunuyor.

    'HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR'

    Dünya gazetesinin aktardığına göre, bankacılar dün 'dolar/TL'deki düşüşü sınırlayan en önemli etken' sözleriyle ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri öne çıkarırken bunun yanında İsrail-Suriye arasındaki Golan Tepeleri'ne yönelik açıklamalar da bölgede jeopolitik endişelerin kısa sürede sona ermeyeceğini gösterdi.

    Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD ile ilişkileri daha kötü bir noktaya götürebilecek yeni bir gelişme İsrail Suriye arasındaki Golan Tepeleri'ne yönelik egemenlik tartışması olacak. Bunun ötesinde yerel seçimleri bekleyen piyasalarda lokallerin dövize her geçen gün daha da yöneldiğini görüyoruz. Makro gelişmeler de henüz piyasa dostu diyebileceğimiz boyutta değil" dedi ve ekledi:

    Donald Trump
    © AFP 2019 /
    Trump, Alman bankasından 2 milyar dolar kredi çekmiş
    "Dolayısıyla bugünlerde TL açısından iyimser olmak çok zor. Teknik olarak dolar/TL'de aşağı yön mümkün olsa da özellikle lokallerin döviz talebine baktığımızda beklentilerdeki bozulma düzelmeden bir iyimserlikten bahsetmek oldukça zor. Çünkü yereller şu an her düşüşü yeni bir alım fırsatı olarak görüyorlar. Bunun için önce seçimlerin sonuçlanması gerekecek."

    ABD İLE İLİŞKİLER VE TIRMANAN F-35 GERİLİMİ

    Reuters'da dün sabah yayımlanan özel habere göre ABD'li yetkililer Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının yakında askıya alınabileceğini belirtti. Atılması halinde bu adım, Washington'un Ankara'nın aynı anda hem F-35 uçaklarına hem de Rusya'nın S-400 hava savunma sistemine sahip olamayacağına dair şimdiye kadar verdiği en güçlü sinyal olacak.

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 1967 yılında Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini belirtti. Trump, ABD politikasında önemli bir değişikliği yansıtan bu açıklamasıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için kampanya yürüttüğü bir ortamda destek verdi.

    VATANDAŞIN DÖVİZ MEVDUATI REKOR KIRDI

    Döviz bürosu, İstanbul
    © REUTERS / Murad Sezer
    İstanbul, dolar bazında alım gücü düşen şehirler arasında birinci sırada
    Lokallerin devam eden döviz talebi de kurdaki olası düşüşleri engelleyen önemli bir neden olmaya devam ediyor. Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

    TCMB verilerine göre bireysellerin yanında kurumsalları da içeren yurt içi yerleşiklerin toplam kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları ise 15 Mart ile biten haftada 4 milyar dolar artışla 175.8 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

    Etiketler:
    alışveriş, faiz, piyasa, TL, dolar, Beyaz Saray, Merkez Bankası, Fed, Donald Trump, Golan Tepeleri, İsrail, Suriye, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli adayları
    2019 Rusya Güzeli adaylarının final hazırlıkları başladı
    Karikatür
    ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet