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11:55 22 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 'Otomobil üretiyoruz' dediler, nerede?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (815)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobil projesine atıfta bulunarak "Üretirseniz o devlet güçlüdür. Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar, nerede? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın? Gerçekten güçlü bir otomobil markası yapacak mısın?" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

    Siyaset kurumunun muhtarlara gereken önemi vermediğini belirten ve bir ara muhtarlıkların kapatılması konusunun gündeme geldiğini, buna karşı çıktığını ve geri adım atıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    Patates
    © AA /
    Patates üreticileri: Şu an ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok, adrese teslim bir kararname olmuş
    "Mahalleyle ilgili karar alınmış mutarın haberi yok. Mahalleli gelip muhtara ekşiyor ama muhtarın haberi yok. Sosyal yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Mahalle ya da köyde yoksulu kim bilir, en iyi muhtar bilir. Herkese söylüyorum, sosyal yardımı muhtarlar aracılığıyla yapacaksınız. Çünkü muhtarlar fakir vatandaşlar arasında siyasi ayrım yapmaz; hangi partiye oy verdiğine bakmaz.

    'ESNAFIN NE GÜNAHI VAR, NİYE KEPENK KAPATIR?'

    Sivil toplum örgütlerine seslenmek isterim. Esnafın ne günahı var, niye kepenk kapatır? Esnaflık mesleği yok oluyor, kim yaptı? Alışveriş merkezlerine karşı değiliz ama esnafın da evine ekmek götürmesi lazım. Diğer ülkelerde büyük alışveriş merkezleri haftanın bir günü kapalıdır. Vatandaş gider esnaftan alışveriş yapar. Biz de bu yok, esnaf perişan vaziyette. Peki kendisini bu duruma sokan siyasi partiye esnaf ne yaptı, gitti oy verdi…

    'FINDIK İTHAL EDİLİRSE ŞAŞIRMAYIN'

    Bu seçimin bir özelliği var, düşünerek ve elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gideceğiz. Bu siyasi partiyi 17 yıl omuzunda taşıdın, ne istediyse verdin. 17 yılda fındık sorunu çözülmez mi? Yakında fındık ithal edilirse şaşmayın. Bu memleketin bir gün soğan patatesi ithal edeceği aklınıza gelir miydi? Ediliyor. Fındık üreticileri sorununu çözmeyen hükümete sahip çıkıyor. Nası oluyor da bu ülkenin insanları soğan ve patates kuyruğuna giriyor. Varlık kuyruğu diyorlar bir de, öyle olsa en ucunda sen olurdun, bunu bilmiyor muyum? Yokluk demiyorum, Türkiye de her şey var ama devlet aklı yok, liyakat yok.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    'OTOMOBİL NEREDE?'

    17 yıl sonunda geldiğimiz nokta; fabrikaları sattık, her şeyi ithal eden hale geldik. Hiçbir hükümetin toplamadığı kadar vergi topladılar, 500 milyar dolar borca ulaştık. Şimdi soğan kuyruğundayız, nereye gitti bu paralar…

    Üretirseniz o devlet güçlüdür. Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar, nerede? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın, gerçekten güçlü bir otomobil markası yapacak mısın?

    'BUNUN ADI AÇIKÇA VATANA İHANETTİR'

    Ülkücü arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tank palet fabrikası satılıyor, bu devletin silahlarını üreten fabrikası satılıyor, bunu bir tek ben mi söyleyeceğim? Devletin sırları ya satılan. O fabrikada nasıl üretim yapıldığını hiçbir yabancı devlet bilmez. Şimdi Katar ordusuna veriyoruz. Yüzde 49.9'u veriyoruz.

    Bu 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi, Resmi Gazete. Diyor ya biz bu fabrikayı satmadık diyor ya işte kendi imzası. MSB 1. Ana bakım yönetimindeki fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına deniyor. İşletme hakkının 25 yıllığına verilmesine karar verilmiştir. Kimin imzası var Recep Tayyip Erdoğan.

    Ülkücü arkadaşlarıma güveniyorum, AK Partili vatandaşlarıma da sesleniyorum. Silah fabrikası o ülkenin namusudur, sahip çıkın.

    'NEYMİŞ 50 MİLYAR DOLARI BULAMIYORMUŞ'

    Kılıçdaroğlu - Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu: Devletin fabrikasını niye sattın?
    Kalktın Suriyelilere 35 milyar dolar verdin, silah fabrikasını 50 milyar dolar para bulamadın diye satıyorsun.

    En küçük uçağının fiyatı 150 milyon dolar. En küçüğünü sat diğerleri yeter, devletin fabrikasını neden sattın? Kimse kusura bakmasın bunun adı açık seçik vatana ihanettir.

    Benden kurtulmak istiyor! Niye halkın her kesiminin derdini ben dile getiriyorum. Madem benden kurtulmak istiyorsun sen bu sözleşmeyi iptal et, ben bir haftada bu 50 milyar doları bulamazsam sen de benden kurtulacaksın!

    Bakın bazı gazeteler yazmıyor. Tank Palet fabrikasında çalışanlar tayin dilekçesi verdiler. Niye verdiler, buradaki bilgileri yabancı bir orduya vermenin vebalini taşıyamam diye verdiler. Bu Katar aşkı nereden geliyor Allah aşkına!

    'YIL 2019, BU DEVLETİN YÖNETİM PLANI YOK'

    Devlet yönetmek ciddi bir iştir yıl 2019 bu devletin yönetim planı yok. Kalkınma planı yok. EYT'li kardeşlerim burada. Bakın bunca zamandır sizin derdinizi dile getiriyorum. Bu dert çözülür mü çözülür! Ama sizden bir isteğim var EYT'lilerden bir tanesi iktidara oy verirse iki elim yakanızda olur. Bir siyasi partinin lideri, cumhurbaşkanı kalkıp da türedi der mi! Bu benim ağırıma gidiyor. O nedenle gidip oy verirseniz iki elim yakanızda olacak.

    Bütün medya onların elinde. Yüzde 90'ı onların elinde. Dediklerine inanmayın."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (815)
    Topluluk kurallarıTartışma
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