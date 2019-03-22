Bakan Turhan: Kanal İstanbul 2025'te hazır olur

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar" dedi.

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan: Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sorular üzerine Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarı, milletin gönlünde sevgisi olduğunu ve mitinglerde meydanların dolduğunu söyledi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki mitinglerde insanların devletine, milletine duyduğu güveni camlara bayrak asarak gösterdiğini belirten Turhan, "Geçmişte insanlar bizim konvoyumuza bakmaktan çekiniyorlardı, şimdi öyle değil. Bu çok önemli" dedi.

Batı bölgelerinde insanların duygularını karşı tarafa hissettirmesinin daha belirgin olduğunu dile getiren Turhan, bunda son günlerde Türkiye'ye karşı yurt içi ve dışındaki bazı odakların eylemlerinin, verdiği mesajların etkisi bulunduğunu ifade etti. Turhan, "Özellikle ezan hadisesi milletimizi bilemiş" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ AKLISELİM HAREKET EDİYOR'

Zaman zaman saldırılar olsa da ülke ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Turhan, "Milletimiz, geleceğe ilişkin olarak bu ülke üzerinde gerçekten kim aklıselimle hareket ediyor, kim ülkesinin bekasını, geleceğini, bağımsızlığını her şeyden önce onurunu, şahsiyetini, kişiliğini koruyor, buna bakıyor. Bu çok önemli bir kriter. (Seçim sonuçları) Ben umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil" değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, milletin; ülkenin, milletin layık olduğu yere sancağı kimin dikeceğine baktığını belirterek, "Her şey maddiyat da değil. Bizim insanımızın tarih boyunca böyle yaklaşımı vardır, buna kamu vicdanı diyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra ülkemiz, milletimiz, özellikle yerel yönetimlerde kendisine hizmet edecek deneyimli, becerikli, liyakatli, kendine layık olan kişilerin tercihini yapacaktır ve buna herkes saygı duyacaktır, kim olursa olsun ama ülkenin bekasıyla ilgili kararı da bu seçimde kararını verirken önemli bir kriter olacaktır" ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Turhan, projenin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyerek "2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar" ifadelerini kullandı.