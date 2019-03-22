İnce'den 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e gitti. Burada bir vatandaşın “CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin?" sorusuna İnce, "Ben de istiyorum" şeklinde cevap verdi.

24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e gitti.

Altıeylül ilçesinde bir miting yapan İnce, polislere 3600 gösterge için söz verdiğini hatırlattı. İnce, iktidarın da bu sözü verdiğini ancak tutmadığını kaydetti.

İnce'nin ezan nedeniyle konuşmasına ara verdiği sırada bir vatandaş, "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin?" diye soru sordu.

CHP'li İnce ise, "Ben de istiyorum" şeklinde soruyu cevapladı.

Mitingin sonunda ise CHP'li Muharrem İnce, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek için vatandaşlardan oy istedi.