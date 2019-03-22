İnce'den 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e gitti.
İnce'nin ezan nedeniyle konuşmasına ara verdiği sırada bir vatandaş, "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin?" diye soru sordu.
CHP'li İnce ise, "Ben de istiyorum" şeklinde soruyu cevapladı.
Mitingin sonunda ise CHP'li Muharrem İnce, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek için vatandaşlardan oy istedi.
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